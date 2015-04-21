AK Parti İçin Arabasıyla Yola Çıktı

7 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek vermek amacıyla Kocaeli’nden Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, Aksaray’a ulaştı.Erol Özavcı, Aksaray’da yaptığı açıklamada, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de Türkiye turuna çıktığını belirten Özavcı, “Ben bu davaya inanmış ve gönül vermiş biri olarak AK Parti iktidarının devamını bu ülkenin olmazsa olmazı olarak görüyorum. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar herkesin malumu. AK Parti’nin bu oyunlara gelmemek ve büyük ülke yolunda partimizin ne denli gerekli olduğu ve sürekli olduğunun göstergesidir. Bu ülkenin ve özellikle çocuklarımızın geleceği için herkesi büyük Türkiye çatısı altında birlik olmaya davet ediyorum” dedi.Konuşmanın ardından Özavcı, Niğde’ye hareket etti.