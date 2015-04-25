2014-2015 öğretim yılı okullar arası Taekwondo Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başladı.Genç Erkekler ve Genç Kızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonasına, 62 ilden 396 sporcu ve 118 idareci katılıyor. Taekwondo Türkiye Şampiyonası 3 gün sürecek.Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seronomisine Vali Yardımcı Levent Öztin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı katıldı.Açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, “Üç gün boyunca ilimizde Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek. Bugün itibariyle 62 ilden 396 sporcu ve diğer teknik heyetle birlikte 510 kişiye ev sahipliği yapmaktayız. Ben ilimize katılan tüm kafilelerimize hoş geldiniz diyorum. Müsabakalara katılım sağlayan sporcularımıza, teknik heyete, hakemlerimizi de başarılar diliyorum” dedi.Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, Adıyaman’ın huzur ve güven açısından Türkiye’nin en huzurlu kenti olduğunu belirterek, Türkiye Şampiyonasının Adıyaman’da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Yardımcısı Levent Öztin ise, bu tür etkinliklerin farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu, farklı kültürleri tanıdıklarını belirterek, şampiyonanın hayırlı olması temennisinde bulundu.