Sanat Sokağında Çocuk Şenliği

Adıyaman Hısn-ı Mansur Kalesinin eteklerinde oluşturulan Sanat Sokağı’nda çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen çocuk şenliğine, üniversite öğrencileri destek verdi. Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar çamurla, köpükle oynadı, resim yaptı. Gençlerle birlikte şarkı söyleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Eğitici ve öğretici oyunlarında olduğu şenlikte çocuklar gün boyu eğlenceli zaman geçirdi. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’da şenliğe katılarak, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Kutlu, çocuklarla birlikte oyun oynadı.Belediye başkanı Hüsrev Kutlu, isimsiz olan sokağın ismini ‘Sanat Sokağı’ yaptıklarını ve bundan sonra bu tür sanatsal faaliyetlerin bu sokakta gerçekleştirileceğini dile getirdi.Kutlu, “Bugün okul öncesi eğitim gören üniversite öğrencilerimizle, çocuklarımıza yönelik bir eğlence programı düzenledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarımıza bu şenliği armağan ediyoruz. Etkinliğimiz gün boyu devam ediyor. İnşallah bundan sonrada bu sokağımızı her zaman canlı ve cıvıl cıvıl tutacağız. 23 Nisan dolayısıyla açılışını yapmış olduk. Burası isimsiz bir sokaktı, burayı sanat sokağı olarak düzenledik. Burada sanat faaliyetleri yapılabilir olduğunu göstereceğiz” dedi.Çocuklar ve velileri de bu tür sanatsal ve sosyal etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini ifade ettiler.