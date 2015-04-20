Samsat Müftülüğü’nden Gül Ve Kitap Takdimi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında gül takdimi yapılarak, kitap hediye edildi.Samsat İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Samsat Kaymakamı Kürşad Atak ve Belediye Başkanı Yusuf Fırat ile diğer kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları ziyaret edip gül takdim ederek, dini içerikli çeşitli kitaplar hediye ettiler. Samsat Kaymakamı Kürşad Atak, Kutlu Doğum Haftası’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek, “Kutlu Doğum Kutlamaları vesilesi ile birlikte yaşama arzusu pekişmekte, Peygamber Efendimizi daha iyi anlamakta ve kardeşçe yaşama ihtiyacı hissetmekteyiz. İlçe Müftülüğümüz bu haftayı çeşitli etkinliklerle kutlayarak, başarılı bir performans sergilediler. Peygamber Efendimizi hatırlatan gül takdimi için ise ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.