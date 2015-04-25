Yılmaz’dan Seçim Arifesi 240 Bin Fidan Dikim İşçisi Alımına Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili ve 3’üncü sıra Adayı Seyfettin Yılmaz, fidan dikin mevsimi geçmesine rağmen seçim arifesinde hükümetin 2 ay süreyle ‘fidan dikecekler’ diye işe aldığı 240 bin işçiyi AKP milletvekili adaylarının ilçe ilçe gezdirip, kendilerini alkışlattığını, çalışma süresini 6 aya çıkarma vaadiyle de oy avcılığı yaptığını söyledi.Seyfettin Yılmaz, merkez Çukurova İlçesi’ne bağlı Salbaş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, vatandaşlarla tokalaşırken, Salbaşlı bir çiftçi kasket sürprizi yaptı. Başına takılan çiftçi kasketinin yakışıp, yakışmadığını soran Yılmaz, büyük alkış alınca, bu halde Salbaşlılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.7 Haziran seçimlerinin önemini anlatan ve 13 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının çiftçi kesimini de üretemez hale getirdiğini vurgulayan Yılmaz, fidan dikim mevsimi geçmesine rağmen Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ‘fidan dikecekler’ diye 2 ay süreyle 240 bin işçiyi işe almasını sert dille eleştirdi.‘PANİK YAŞIYORLAR’Toplumun geniş kesiminde MHP’ye karşı büyük teveccüh olduğunu, bunu gören hükümetin büyük panik yaşadığını kaydeden Seyfettin Yılmaz, şunları söyledi:“Milletimizin MHP’ye büyük bir teveccühü olduğunu gördüler. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, aceleyle İŞKUR ile bir sözleşme yaptı. Türkiye genelinde 240 bin işçi ‘ağaç dikecek’ diye 2 ay süreli işe alındı. Adana bölgesine de yaklaşık 3 bin 500 kişi düştü. Şimdi de ‘Eğer 7 Haziran’da eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla, halanızla, dayınızla AKP’ye ol verirseniz, bunu 6 aya uzatacağız. Oy vermezseniz işten çıkacaksınız’ diye tehdit ediyorlar. Sanki 7 Haziran’da iktidar olacaklar! Orman ve Su İşleri Bakanı’na sordum; el insaf, sende hiç Allah korkusu yok mu? Anadolu coğrafyasında, Torosların eteğindeki gariban insanların rızkıyla, duygularıyla oynuyorsunuz. Ne diye aldınız bu işçileri? ‘Efendim ağaç dikecekler.’ Ben orman mühendisiyim, ağaç dikim mevsimi bitti. Şimdi bu bölgede ağaç dikilir mi Allah’ınızı severseniz?.. Dikseniz de tutmaz, kurur. İşe alınan bu insanlarımız telefon açıyor; ‘kalbimiz, desteğimiz sizinle’ diyor. İnsanların vicdanına hitap etmediğiniz zaman, yüreğine sevgiyi ekmediğiniz zaman, inançlı, doğru olmadığınız zaman 240 bin değil, 2 milyon 400 bin de işçi alsanız, sonuç alamazsınız. Devletin kaynaklarına yazık. 240 bin işçi şuanda AKP adayları tarafından o toplantı senin, bu toplantı benim, ilçe ilçe gezdiriliyor. İşten çıkarılma korkusu yaşayan bu insanlara kendilerini alkışlattırıyorlar”Seyfettin Yılmaz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Sarıçam Kent Konseyi Başkanı Yusuf Özer’in katıldığı programda da ata bindi, ok attı.