Seyhan Belediyesi Halk Oyunlarında Birinci

Seyhan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Gençler Kategorisi Geleneksel Düzenlemeli Dal Yarışmasında birinci oldu.Önceki aylarda Adana’yı temsilen katıldıkları yarışmalardan birincilikle dönen ekip Kahramanmaraş’ta düzenlenen bölge yarışmasında da bu geleneği bozmadı.Seyhan Belediyesi Halkoyunları Topluluğu, Kahramanmaraş’ta Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Gençler Kategorisi Geleneksel Düzenlemeli Dal Yarışmasında birinci oldu.Seyhan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ekibi Kahramanmaraş’ta aldığı birincilik ödülünü Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ithaf etti.Başkan Karalar’da elde edilen başarılardan dolayı tüm ekibi kutladı.