Kadın Çiftçilere Sertifika

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında, kadın çiftçilerin eğitimi konusunda imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan kadın çiftçilere sertifikaları törenle dağıtıldı.Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Söğüt, dünyada ve Türkiye’de önemli rollere sahip olan kadınları, tarım sektöründe de sırtlarında taşıdıklarını belirtti. Kadınların bu alanda bilgili olmaları gerektiğini ifade eden Söğüt, bunun neticesinde de tarımda kadın istihdamının arttırılması gerekliliğini vurguladı. Söğüt, “Salbaş Mahallemizde eğitime katılan 22 kadın çiftçimiz de bu eğitim programını başarı ile tamamlamış ve belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Toplumun geleceğine yatırım yapacaksak, eğitim düzeyi yüksek nesiller yetiştireceksek, kadın eğitimine her alanda mutlaka daha fazla emek sarf etmeli, daha fazla dikkat göstermeliyiz” şeklinde konuştu. Tören sonunda sertifika almaya hak kazanan kadın çiftçilere belgeleri dağıtıldı.Proje koordinatörlüğünü Sosyolog Cemile Yılmaz ve Ayşe Ersoy’un yaptığı eğitimlerde, 8 ilçede toplam 194 kadın çiftçiye aile içi iletişim, evlilik öncesi eğitim, kişi hak ve özgürlükleri, ev ekonomisi, gıda hijyeni ve gıda muhafaza yöntemleri, karışık sebze yetiştiriciliği, sebzelerde gübreleme, zirai mücadele ilaçlarının kullanımında dikkat edilecek noktalar, bilinçsiz ilaç kullanımının çevreye, ürüne ve insan sağlığına etkileri, hayvan yetiştirme, hayvan hastalıkları, kooperatifçilik, liderlik, girişimcilik eğitimi verildi.