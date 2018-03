Jurong Yolunda Güçlü Adımlar

Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), Adana için önerdiği Jurong Adası Modeli için önemli adımlar atıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de gündeminde yer alan ve Adana ekonomisinin ‘kurtuluş reçetesi’ olarak gösterilen Jurong Adası modeli için çalışmalar başlatıldı.Çukurova GİAD’ın Adana Ekonomisi Rekabetçiliğinin Analizi ile gündeme getirdiği Jurong Adası Modeli’nin Adana’ya uygulanması, enerjiye Adana damgasının bir an önce vurulmasını hızlandırmak için çalışmalara başlandı. Bu amaçla Adana Valisi Mustafa Büyük başta olmak üzere kentin yöneticileri, meslek odalarıyla da görüşmeler yapan Çukurova GİAD, 2016’daki 5’inci Çukurova Zirvesi’ni ‘Enerji’ konu başlığıyla gerçekleştirecek.Zirve öncesi ilk olarak Singapur ve Hollanda’nın büyükelçilikleri ve ticari ataşeleriyle görüşmeler yapacaklarını bildiren Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, ardından Jurong Adası ve Rotterdam’a inceleme gezisi düzenleyeceklerini söyledi. Jurong Adası ve Rotterdam örneklerinin Adana için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sakarya, şunları söyledi:“2007’de Çukurova GİAD olarak enerjinin Adana ve ülkemiz için öneminin farkındalığı içinde Rotterdam gezisi yapmıştık. Şimdi de Jurong Adası’nı inceleyeceğiz, doğru modeli önermek için çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda ilk olarak Singapur ve Hollanda büyükelçileri ve ticari ataşeleriyle görüşmeler yapacağız. İkinci aşamada haziran ayında Jurong Adası’nı ziyaret edip, oradaki yetkililerle görüşeceğiz. Ardından Rotterdam’a bir gezi daha yapacağız. Bunların sonucunda 2016’da yapacağımız 5’inci Çukurova Zirvesi’ni Türkiye, Singapur ve Hollanda’nın enerji bakanları, üst düzey yöneticileri ve dünyanın en önemli enerji otoritelerinin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Jurong Adası ve Rotterdam örnekleri Adana için çok önemli. Avrupa’da Rotterdam ile Hollanda, Uzakdoğu’da Jurong Adası ile Singapur enerjide söz sahibi, dünya merkezi konumunda. Ortadoğu’da ise Türkiye, Adana ile dünyanın 3’üncü büyük enerji merkezi olmaya adaydır. Irak-Türkiye ve BTC ham petrol boru hatlarının yıllık kapasitesi 120 milyon ton. Singapur’un petrol işleme kapasitesi ise yıllık 64 milyon ton civarında. BTC hattı ile Adana’ya gelen ham petrol, tanker gemilerle Rotterdam’a taşınıyor, Singapur da petrolü ithal ediyor, bunu işliyor, üretimiyle katma değer yaratıyor ve petrolden ürettiği ürünleri ihraç ediyor. Rotterdam’ı dahi ham petrolle besleyen Adana, enerji sektöründe güçlü ve hak ettiği yerde olmalıdır. Irak’tan ve Hazar bölgesinden gelen ham petrollerin işleneceği tesisler hızla inşa edilmeli, bu yönde yatırımın önünü açılmalıdır. Türkiye, ham petrolün aktığı boru hatlarından iletim bedeli veya transit geçiş ücreti alıyor. Oysa zaten boru hatlarıyla Adana’ya kadar gelen ham petrolün işlenmesi için tesisler, rafineriler, petrokimya tesisleri de kurulsa elde edilecek kazanç katlanacaktır. Adana artık enerjiyle anılmalıdır.”RAPORDA NE DENİLMİŞTİ?Projeleri, çalışmaları, toplantıları ile takip ve takdir edilen, Adana’nın en önde gelen sivil toplum örgütü olan Çukurova GİAD, Adana Ekonomisi Rekabetçiliğinin Analizi ile bir ilke daha imza atmıştı. Çalışmayı, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkin ve İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melih Bulu yapmıştı. Raporlaştırılan bu analizin lansmanı 15 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da yapılmış, 24 Aralık 2014 tarihinde ise Adana’da yapılan toplantıda masaya yatırılmıştı. Karar vericiler ve yatırımcılar için öneriler sunan raporda, Adana’nın enerjide söz sahibi olması anlatılıp, “Adana, petrokimya kavşak noktalarından biri olacak potansiyele sahip. Singapur’un kendi çabalarıyla oluşturduğu petrokimya adası olan Jurong Adası, Adana’nın 5’te bir ada ve Singapur’a yılda 67 milyar dolar ihracat kazandırıyor. Katmadeğer daha fazla. Adana’nın böyle bir yer olmaya doğru gidişatı var. Bu değerlendirilmeli, hızlandırılmalı. Adana’nın sahip olduğu enerji kavşak noktası olduğu her an hatırlanıp, çalışmalar yapılmalı” yorumu yapılmıştı. Adana’daki toplantıdan 2 gün sonra, Adana Ekonomi Zirvesi’nde de Jurong Adası modeli bizzat Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından örnek gösterilmişti.