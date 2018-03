İnşaat Sektörü Yeni Ufuklar Peşinde

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 200’ün üzerinde sektöre yön vermesi bakımından ülke ekonomisinin lokomotifi sayılan inşaat sektöründeki sıkıntıların sona erdirilebilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtirken, “İnşaat sektörünün durumu sağlıklı işleyen ekonominin temel göstergesidir. Bu sektörün önünün açılması ile Türk ekonomisi her zaman daha ileri noktalara ulaşabilecektir” diye konuştu.Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun, Meclis üyelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre gruplandırılarak yurt dışı fuarlara katılımlarının sağlanmasına yönelik kararının son durağı Rusya Federasyonu oldu.Katılımcı ve ziyaretçilerine, son 20 yıldır inşaat ve dekorasyon pazarındaki son ürün ve teknolojileri sunarken, 24 ülkeden 900’den fazla uluslararası firma ile bağlantı kurma fırsatını sağlayan MOSBUILD Moskova Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’na katılan ATO üyeleri yeni iş fırsatları peşinde koştu. Rusya Federasyonu’nun en büyük inşaat fuarı olmasının yanında, kendi alanında dünyanın da önemli fuarları arasında yer aldığından sektördeki önemini ve konumunu günden güne artıran MOSBUILD Fuarı’na katılan Adana firmaları, dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan yüzlerce firmanın stantlarını ziyaret ederek iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldu.27 kişilik bir heyetle katılım sağlanan Moskova Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’nda, Adana Ticaret Odası üyelerinin, Türkiye için önemli bir inşaat ve inşaat malzemeleri pazarı olmasının yanında, komşusu olduğu ülkelerin pazarlarına giriş imkanı da sunan Rusya Federasyonu’nda sektöre yönelik iş imkanlarını her yönüyle tanıma ve ikili işbirliği görüşmelerinde ticari bağlantılar kurabilme fırsatını elde ettiklerini belirten ATO Başkanı Atila Menevşe, kentin ekonomik potansiyelinin uluslararası pazarlara taşınarak ihracat rakamlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürme kararlılığında olduklarını söyledi.Türkiye’nin günden güne büyüyen bir ülke konumunda bulunmasından dolayı gelişimin ana eksenini inşaat sektörünün oluşturduğunu belirten Menevşe, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında, Türkiye ekonomisinin 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat çok daha önemli bir sektör haline gelmiştir. Çünkü barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kentsel mekanlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm yaşamsal mekanlar ile o mekanları yaşanılır kılabilecek tüm altyapıların ilk adımı inşaatla atılmaktadır” dedi.Sektörün son dönemde yaşadığı sıkıntıların kent ekonomisine olumsuz yansımalarda bulunduğunu da söyleyen Menevşe, “Bir inşaatın başlangıcı ile bitimi arasındaki süreç, 200’ün üzerinde alt sektörü direkt ilgilendirdiğinden inşaat sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin can damarıdır. İnşaat sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki direkt payı yüzde 6, endirekt payı ise yüzde 33’dür. Sektörün istihdama olan katkısı ise yüzde 15 dolaylarındadır. İnşaat sektörü, Türkiye’nin yıllardır temel sorunlarından birisi olan istihdam yaratma konusundaki performansıyla da ön plana çıkmakta ve ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişi sektörden ekmek yemektedir. Yüzlerce sektöre mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, istihdam yaratma imkanıyla da ülkemizin kanayan yarası olan işsizliğin çözümüne en büyük katkıyı sunan, sosyoekonomik refahın göstergesi ve ekonomimizin can damarı durumundaki inşaat sektörümüz son dönemde özellikle Adana’da çoğu genel mevzuattan ve imar yönetmeliklerinden kaynaklanan nedenlerle sancılı bir süreç yaşamaktadır ve bu sorunlarına acil çözüm beklentisi içerisindedir. Sektördeki sıkıntıların çözümlenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Bu doğrultuda inşaat sektöründeki üyelerimizin yeni açılımlar yapabilmesi, yurtdışındaki pazarlara açılabilmesini hedefliyoruz. Üyelerimizin Moskova Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’na katılımlarını teşvik ederek onların dünyanın önde gelen firmalarıyla buluşabilmelerine zemin oluşturabilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fuar süresince Adana Ticaret Odası Heyeti’nde yer alan üyelerimizin başarılı iş görüşmeleri yapmış olduğunu memnuniyetle öğrendim. Bu görüşmelerin önümüzdeki süreçte olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyorum. Odamızın bu başarılı etkinliğinin tüm katılımcı firmalar için kazançlı bir iş kapısı aralamasını temenni ediyorum” diye konuştu.Fuara katılan sektörde faaliyet gösteren Adana firmalarının sahipleri ve yetkilileri de, sektördeki sorunların aşılabilmesi için uluslararası pazarlara yönelmenin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bazı iş bağlantılarının da yapıldığı Moskova Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı’nı önemli bir açılım olarak değerlendirdiklerini vurguladılar ve bu etkinliğin hayata geçirilmesine yönelik katkılarından dolayı Adana Ticaret Odası’na teşekkür ettiler.