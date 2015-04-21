AK Parti Pozantı İlçe Başkanlığı Yeni Binasında

AK Parti Adana il yönetimi ve milletvekili adayları, yeni binasına taşınan AK Parti Pozantı İlçe Başkanlığı’nın açılışını yaptı.AK Parti Adana İl Başkanlığı, aday tanıtımına Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde devam etti.AK Parti 25. Dönem Adana Milletvekili Adayları, Karaisalı ilçesi girişinde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. İlçe merkezinde yapılan açık hava toplantısında, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti 25. Dönem Adana Milletvekili Adayları’nı tanıttı. Miting havasında geçen toplantıya, 24. Dönem Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar, Mehmet Şükrü Erdinç ile Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’in yanı sıra AK Parti ilçe başkanları ile çak sayıda partili ve vatandaş katıldı.Tanıtımın ardından, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti Adana 25. Dönem Milletvekili Adayları Necdet Ünüvar, Fatma Güldemet Sarı, Sadullah Kısacık, Talip Küçükcan, Mehmet Şükrü Erdinç, Esra Yalvaç, Mehmet Can, Mustafa Çalışkan, Asuman Tekin, Kasım Pamuk, Mehmet Faruk Bozkurt, Ramazan Demir, Mehmet Ay, Hasan Berzan Toprak, AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Güler meydanda toplanan kalabalığı selamladı.Pozantı ilçesindeki aday tanıtım toplantısı da coşkulu geçti. Aday tanıtım toplantısının ardından il yönetimi ve milletvekili adayları, yeni binasına taşınan AK Parti Pozantı İlçe Başkanlığı’nın açılışını yaptı.