Adana Müteahhitler Birliği’nden Siyasilere 10 Maddelik Öneri

Adana Müteahhit Birliği, 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesi siyasilere 10 maddelik öneri sundu.Adana Müteahhit Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her seçimin toplumun bütünü için daha güçlü Türkiye beklentisi ve heyecanı demek olduğunu ifade ederek, "Seçimler sonrası ekonomi, sanayi, eğitim, turizm, tarım teknoloji, sosyal ve tüm alanlarda yeni bir süreç başlayacak oy veren her yurttaş yeni dönemi umutla beklemektedir. Her seçim yeni yönetimler yeni siyasal anlayışlardır. İşsizlik çözülecek, sanayimiz güçlenecek daha ucuz daha temiz enerji üretilecek, yeni ve geleceğin teknolojik alanlarda hızla gelişmenin sağlanması ve başarılı olması, tarımın güçlendirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği, toplumun tümüne parasız sağlık hizmetleri, yaşanabilir yeşil imarlı düzenli planlı kentler ve saydığımız tüm bu alanlarda yapı sektörleri ve bunların organizasyonunun omurgası müteahhitlik sektörünün daha güçlü daha kurumsal daha kaliteli inşaatlar ile fabrikalarımızdan, kentlerimize, limanlarımızdan hava alanlarımıza, hastanelerimize, eğitim kurumlarımıza, yollarımıza, barajlarımıza, enerji santrallerimize yeni inşaatına başlanan geleceğimizi etkileyecek Akkuyu Nükleer Santraline kadar biz müteahhitler olarak her alanda emeğimiz var ve dolayısıyla biz müteahhitler olarak seçimlere girecek tüm siyasi partilerimizden ister muhalefet ister iktidar olsun beklentilerimiz olacaktır" dedi.Gürsesli, siyasilere sundukları önerileri şöyle sıraladı:"Öncelikle Müteahhitlik sektörünün yasası çıkarılmalı. Kentlerimizdeki imar uygulaması rant kaygısından uzak yaşanabilir düzenli yeşili bol alanlar olmalı. Ülkem için en önemli sorun işsizlik. İşsizliğin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı. Üniversitelerde eğitim harcı kaldırılmalı veya makul seviyeye indirilmeli. İlköğretim tümüyle kaliteli ve parasız yapılmalı. Asgari ücret yoksulluk ve açlık sınırından uzak insanca yaşam düzeyine ulaştırılmalı. Sağlık hizmetlerinin aksayan yönleri yeniden düzenlenmeli. Tarım üretim planlaması ülkemizin ihtiyaçları beraberinde ihracat dikkate alınmalı. Turizm daha kalıcı ve sürekliliği sağlanacak şekilde düzenlenmeli. Sonuç olarak yaşadığımız kentimiz Adana’mızın diğer kentlerimizden farklı sorunları yoktur. Adana’mız festivaller şehri olmalı Türkiye’nin daha güzel ve yaşanabilir bir ülke olması hepimizin en temel beklentisidir."