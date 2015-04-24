23 Nisan’da Koltuklarını Çocuklara Bıraktılar

Acıbadem Adana Hastanesi çalışanlarının çocukları 23 Nisan’ı hastanedeki konferans salonunda kendileri için düzenlenen eğlence ile doyasıya kutladılar.Hastanede görevli doktor, hemşire, idari personel ve diğer tüm çalışanların çocuklarına yönelik eğlence neşeli anlara sahne oldu. 23 Nisan için özel olarak süslenen konferans salonunda yapılan ve hastane palyaçoluğu eğitimi almış hemşirelerin yüzlerini boyayıp palyaço kostümleri giyerek destek verdiği eğlencede çeşitli animasyonlar gerçekleştirildi, resim yarışması düzenlendi.23 Nisan konulu resim yarışmasına çocukların yanı sıra ebeveynleri de büyük ilgi gösterirken, palyaço hemşireler de isteyen çocukların yüzlerini boyadılar ve onlarla fotoğraf çekilerek bu anı ölümsüzleştirdiler.Resim yarışmasının ardından Murat Yıldız isimli hastane personelinin oğlu Tuğberk Yıldız bir süreliğine Acıbadem Adana Hastanesi Direktör ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak’ın makamına oturarak hastaneyi yönetti, çeşitli talimatlar verdi.Kendisine hastane ve hastalar hakkında sorular sorulan Tuğberk Yıldız, “Hastane çok güzel ve temiz, tüm hastaların bu 23 Nisan’da iyi olmalarını diliyorum” dedi. Yıldız, daha sonra eğlenceye katılan tüm çocuklar ve yöneticiler ile beraber direktörlük koltuğunda hatıra fotoğrafı çektirdi.