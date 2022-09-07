7 Eylül 2022 Çarşamba günü Fox tv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox tv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox tv yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox tv kanalında bugün neler var?

26 Ocak 2022 Çarşamba Fox TV yayın akışı

08.00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT CANLI İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI Ekonomi Arası

10.50 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM En Hamarat Benim

16.00 ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA CANLI Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 KAZANAN RESTORAN YENİ BÖLÜM Kazanan Restoran

21.00 TOZLUYAKA Tozluyaka

23.45 ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

03.00 KAZANAN RESTORAN Kazanan Restoran

04.00 BAY YANLIŞ ALT YAZILI Bay Yanlış

06.00 İNADINA AŞK

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FOX'un Yeni Programı Kazanan Restoran FOX'ta!

Evlerin neşesi, ailelerin sunucusu İlker Ayrık, “Kazanan Restoran” yarışmasıyla FOX izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

restoranını büyütmek ya da lezzetine, işletmeciliğine güvenip bir restoran açmayı hayal edenler kıyasıya yarışacak, heyecan ve eğlence hiç eksik olmayacak.

Yarışmada amaç; keşfedilmemiş yetenekleri bulmanın yanı sıra yarışmacıları hayallerindeki restorana kavuşmalarını, kendi işlerinin patronları olmalarını sağlamak olacak.

Ayrıca yarışma sırasında sınırlı sayıdaki Yemeksepeti kullanıcısı, uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra değerlendirmelerini yapabilecekler ve kazananı belirlemekte önemli bir rol üstelenecekler.

BÜYÜK ÖDÜL 500.000 TL!

İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumuyla, stüdyodaki şef patron Murat Bozok ve Türkiye’nin büyük restoran patronlarından Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan’ın değerlendirmeleri eşliğinde ekrana gelecek yarışmada kazanan, 500.000 TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmacılar büyük para ödülünün yanı sıra; Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan katkıları ve yatırım destekleriyle hayallerindeki restorana kavuşma şansını da elde etmeye çalışacaklar.

Yapımını TBWA ve Pervasız Yapım’ın üstlendiği heyecan dolu yarışma “Kazanan Restoran”, FOX’ta.