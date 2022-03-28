Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Atv kanalında bugün neler var?

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Sinema

02: 50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 05 İZLE Kuruluş Osman

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında İki haftalık eşini bırakıp kayıplara karışmıştı. 17 yaşındaki genç kız yayının ardından bulundu! 10 gündür haber alınamıyordu, video çekip ailesine gönderdi. Çifte cinayette 7 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yeni operasyon. Cinayet kurbanı çiftin komşuları gözaltında! Cinayetin ardından hastanede yatan kızına gittiler! ''Oğlunun böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyor'' Kerim Bekar'ın çocukluk arkadaşının kardeşi konuştu.

Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız? Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır. Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır.

5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır. Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır. Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır. Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır. Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.