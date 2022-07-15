15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Millî Birlik Günü bankalar çalışıyor mu? İşte, 15 Temmuz 2022'de bankaların çalışma durumu:

15 Temmuz'da bankalar açık mı?

Resmî tatil günlerinde hizmet vermeyen bankalar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9 ile 12 Temmuz günleri arasında kapalıydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde de bankalar, hizmet vermeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “15 Temmuz” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.