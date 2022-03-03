27 Eylül 1962 öncesi plakalar alfabetik sıraya göre hazırlandı. Ancak yönetmeliğin değişmesi ve bazı ilçelerin il olmasıyla birlikte il sayısı arttı ve yeni il olan yerlere harf sırasına bakılmaksızın il plaka kodu verildi.

Buna karşın isimlerine ekleme yapılan ya da isimleri değiştirilen bazı iller de alfabetik sırayı bozmaktadır.

Bu duruma verilebilecek en güzel örnek Kahramanmaraş ilimizdir. 1962’ye kadar ismi Maraş olan ilin adı 1973’te Kahramanmaraş yapılmış, böylece il plaka kodlarındaki alfabetik sıralama bozulmuştur.

Benzer bir durum da Mersin ilimiz için geçerlidir. 2002 yılında ismi değiştirilerek Mersin yapılan İçel, alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır.

İL Plaka İl Plaka Adana 01 Konya 42 Adıyaman 02 Kütahya 43 Afyon 03 Malatya 44 Ağrı 04 Manisa 45 Amasya 05 Kahramanmaraş 46 Ankara 06 Mardin 47 Antalya 07 Muğla 48 Artvin 08 Muş 49 Aydın 09 Nevşehir 50 Balıkesir 10 Niğde 51 Bilecik 11 Ordu 52 Bingöl 12 Rize 53 Bitlis 13 Sakarya 54 Bolu 14 Samsun 55 Burdur 15 Siirt 56 Bursa 16 Sinop 57 Çanakkale 17 Sivas 58 Çankırı 18 Tekirdağ 59 Çorum 19 Tokat 60 Denizli 20 Trabzon 61 Diyarbakır 21 Tunceli 62 Edirne 22 Şanlıurfa 63 Elazığ 23 Uşak 64 Erzincan 24 Van 65 Erzurum 25 Yozgat 66 Popo Estetiği Riskleri Var Mı? – Dr. Yunus Doğan Eskişehir 26 Zonguldak 67 Gaziantep 27 Aksaray 68 Giresun 28 Bayburt 69 Gümüşhane 29 Karaman 70 Hakkari 30 Kırıkkale 71 Hatay 31 Batman 72 Isparta 32 Şırnak 73 Mersin 33 Bartın 74 İstanbul 34 Ardahan 75 İzmir 35 Iğdır 76 Kars 36 Yalova 77 Kastamonu 37 Karabük 78 Kayseri 38 Kilis 79 Kırklareli 39 Osmaniye 80 Kırşehir 40 Düzce 81 Kocaeli 41

Google sık sık en çok merak edilen konular arasında kuşkusuz araba plakaları geliyor. Trafikte gördüğümüz plakaları hemen düşünmeye başlıyoruz ve bulmayınca internete girerek ordunun plakası kaç ya da 54 nerenin plakası, 67 nerenin plakası aramaları yapıyoruz. Yukardaki tabloyu ekra görüntüsü alarak lazım olduğu her anda ulaşabileceğiniz şekilde telefonunuzda saklayabilirsiniz.

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