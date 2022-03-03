27 Eylül 1962 öncesi plakalar alfabetik sıraya göre hazırlandı. Ancak yönetmeliğin değişmesi ve bazı ilçelerin il olmasıyla birlikte il sayısı arttı ve yeni il olan yerlere harf sırasına bakılmaksızın il plaka kodu verildi.
Buna karşın isimlerine ekleme yapılan ya da isimleri değiştirilen bazı iller de alfabetik sırayı bozmaktadır.
Bu duruma verilebilecek en güzel örnek Kahramanmaraş ilimizdir. 1962’ye kadar ismi Maraş olan ilin adı 1973’te Kahramanmaraş yapılmış, böylece il plaka kodlarındaki alfabetik sıralama bozulmuştur.
Benzer bir durum da Mersin ilimiz için geçerlidir. 2002 yılında ismi değiştirilerek Mersin yapılan İçel, alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır.
|
İL
|
Plaka
|
İl
|
Plaka
|
Adana
|
01
|
Konya
|
42
|
Adıyaman
|
02
|
Kütahya
|
43
|
Afyon
|
03
|
Malatya
|
44
|
Ağrı
|
04
|
Manisa
|
45
|
Amasya
|
05
|
Kahramanmaraş
|
46
|
Ankara
|
06
|
Mardin
|
47
|
Antalya
|
07
|
Muğla
|
48
|
Artvin
|
08
|
Muş
|
49
|
Aydın
|
09
|
Nevşehir
|
50
|
Balıkesir
|
10
|
Niğde
|
51
|
Bilecik
|
11
|
Ordu
|
52
|
Bingöl
|
12
|
Rize
|
53
|
Bitlis
|
13
|
Sakarya
|
54
|
Bolu
|
14
|
Samsun
|
55
|
Burdur
|
15
|
Siirt
|
56
|
Bursa
|
16
|
Sinop
|
57
|
Çanakkale
|
17
|
Sivas
|
58
|
Çankırı
|
18
|
Tekirdağ
|
59
|
Çorum
|
19
|
Tokat
|
60
|
Denizli
|
20
|
Trabzon
|
61
|
Diyarbakır
|
21
|
Tunceli
|
62
|
Edirne
|
22
|
Şanlıurfa
|
63
|
Elazığ
|
23
|
Uşak
|
64
|
Erzincan
|
24
|
Van
|
65
|
Erzurum
|
25
|
Yozgat
|
66
|
Eskişehir
|
26
|
Zonguldak
|
67
|
Gaziantep
|
27
|
Aksaray
|
68
|
Giresun
|
28
|
Bayburt
|
69
|
Gümüşhane
|
29
|
Karaman
|
70
|
Hakkari
|
30
|
Kırıkkale
|
71
|
Hatay
|
31
|
Batman
|
72
|
Isparta
|
32
|
Şırnak
|
73
|
Mersin
|
33
|
Bartın
|
74
|
İstanbul
|
34
|
Ardahan
|
75
|
İzmir
|
35
|
Iğdır
|
76
|
Kars
|
36
|
Yalova
|
77
|
Kastamonu
|
37
|
Karabük
|
78
|
Kayseri
|
38
|
Kilis
|
79
|
Kırklareli
|
39
|
Osmaniye
|
80
|
Kırşehir
|
40
|
Düzce
|
81
|
Kocaeli
|
41
Google sık sık en çok merak edilen konular arasında kuşkusuz araba plakaları geliyor. Trafikte gördüğümüz plakaları hemen düşünmeye başlıyoruz ve bulmayınca internete girerek ordunun plakası kaç ya da 54 nerenin plakası, 67 nerenin plakası aramaları yapıyoruz. Yukardaki tabloyu ekra görüntüsü alarak lazım olduğu her anda ulaşabileceğiniz şekilde telefonunuzda saklayabilirsiniz.
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