Önlisans KPSS Ne Zaman? Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Önlisans başvuruları bu yıl 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru ücretiyle ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Başvuru ücretini yatıran adaylar ÖSYM AİS sayfası üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav ise 2 Ekim'de yapılacak. Başvuru süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan adaylar 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan sınava katılabilecekler.

Sınav Sonuçları ise 27.10.2022 tarihinde açıklanması bekleniyor..