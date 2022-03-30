Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi iş birliği ile yetiştirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı’nda değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin insan kaynağına yönelik yeni müjdeyi İzmir’den verdi. Çağrı esaslı programın artık tüm yıl boyunca açık olacağını kaydeden Bakan Varank, “Doktora öğrencilerine eğitimleri boyunca sağladığımız burs miktarını minimum 6 bin liraya çıkarıyoruz. Bu miktar performansa göre 7 bin 500 liraya kadar yükselecek.” dedi. Varank, Bilişim Vadisi İzmir’in temel atma töreninde yaptığı konuşmada sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik eden TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı’nda yapılan değişiklik ile ilgili şunları söyledi:

BURS MİKTARI ARTTI: Türkiye’nin asıl hazinesi olan insan kaynağına yönelik yeni bir müjdeyi buradan ilan etmek istiyorum. Özellikle üretimde çalışacak derinlemesine uzmanlaşmış beyaz yakalıların üniversite – sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesini sağlayan Sanayi Doktora Programımızı iyileştiriyoruz. Doktora öğrencilerine eğitimleri boyunca sağladığımız burs miktarını minimum 6 bin liraya çıkarıyoruz. Bu miktar performansa göre 7 bin 500 liraya kadar yükselecek.

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YIL BOYUNCA AÇIK OLACAK: Ayrıca burs desteğiyle beraber doktora sonrası bir de istihdam desteği sağlıyoruz ve bu sayede de bu programla hem sanayide çalışacak doktoralı elemanlarını yetiştiriyor, onların istihdamının önünü açmış oluyoruz. Burada yaptığımız bir diğer iyileştirme de daha önce bu doktora öğrencilerini çağrıyla beraber programımıza davet ediyorduk. Artık senenin tümünde bu çağrımız açık olacak, üniversitelerimiz sanayicilerle bir araya gelecek, doktora yapmak isteyen çalışanlarına doktora yaptıracak, bunların bursunu devlet olarak biz vereceğiz. Bunlar sanayide istihdam edildiklerinde kendilerine de bir miktar maaş desteği vereceğiz. Bu sayede sanayimizin katma değerini gerçekten yükseltmiş olacağız.

BAŞVURUYA AÇILDI Bakan Varank’ın açıklamasıyla birlikte programa başvurular da açılmış oldu. Başvurular, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Başvuru ve İzleme Sistemi ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak alınacak.