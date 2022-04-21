21 Nisan 2022 Ramazan'ın kaçıncı günü? Bugün (21 Nisan 2022) kaçıncı orucu tutuyoruz? Bugün orucun kaçıncı günü?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.

Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü

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21.04.2022 Perşembe 20. Ramazan Orucu 22.04.2022 Cuma 21. Ramazan Orucu 23.04.2022 Cumartesi 22. Ramazan Orucu 24.04.2022 Pazar 23. Ramazan Orucu 25.04.2022 Pazartesi 24. Ramazan Orucu 26.04.2022 Salı 25. Ramazan Orucu 27.04.2022 Çarşamba 26. Ramazan Orucu 28.04.2022 Perşembe 27. Ramazan Orucu 29.04.2022 Cuma 28. Ramazan Orucu 30.04.2022 Cumartesi 29. Ramazan Orucu 1.05.2022 Pazar 30. Ramazan Orucu

02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.