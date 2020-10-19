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15 Tatil 2021 Ne Zaman?
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi güncel hali sitemiz haber detayında yer almaktadır. Buna göre 15 tatil ve Ara tatiller ekli tabloda yer alamaktadır
Eğitim 19.10.2020, 23:48
|2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
|DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA
|I.
DÖNEM
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN
|54,5 GÜN
|01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN
|01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN
|02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN
|16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN
|44 GÜN
|01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN
|04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN
|BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ
|98,5 GÜN
|25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ)
|II.
DÖNEM
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN
|45 GÜN
|01- 31 MART 2021 = 23 GÜN
|01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN
|12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ)
|TARİH
|İŞ GÜNÜ TOPLAMI
|19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN
|42,5 GÜN
|03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN
|01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN
|İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ
|87,5 GÜN
|İŞ GÜNÜ GENEL TOPLAMI
|186 GÜN
1) Ramazan Bayramı Tatili : 12, 13, 14, 15 Mayıs 2021 tarihlerinde olup 3,5 gündür.
3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.
4) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; "Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur."
5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır."
6) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin Eğitim Programı, 2020-2021 ders yılı ile ilişkilendirilmiş ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlanmıştır.