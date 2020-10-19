15 Tatil 2021 Ne Zaman?

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ

31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA I.

DÖNEM TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN 54,5 GÜN 01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN 01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN 02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN 16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ) TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN 44 GÜN 01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN 04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ 98,5 GÜN 25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ) II.

DÖNEM TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN 45 GÜN 01- 31 MART 2021 = 23 GÜN 01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN 12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ) TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN 42,5 GÜN 03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN 01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ 87,5 GÜN İŞ GÜNÜ GENEL TOPLAMI 186 GÜN

1) Ramazan Bayramı Tatili : 12, 13, 14, 15 Mayıs 2021 tarihlerinde olup 3,5 gündür.



2) Kurban Bayramı Tatili: 19-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2020-2021 ders yılı dışında kalmaktadır.3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.4) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; "Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur."5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır."

6) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin Eğitim Programı, 2020-2021 ders yılı ile ilişkilendirilmiş ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlanmıştır.