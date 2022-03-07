Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapılacağını duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “TOKİ’den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart’ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan’a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun”