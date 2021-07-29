Hassas Ciltler için Bakım Zamanı!
Güzel ve bakımlı bir cilde sahip olmanın ilk adımlarından biri cildinize iyi bakmak gerekir. Cilde iyi bakmak ise; doğru ürün kullanmakla eşleşir. Çünkü etkili cilt bakımı için doğru ürün seçmek ve kullanmak gerekir. Özellikle hassas cilt tipleri bakımlarına ekstra özen göstermelidir. Çünkü hassas ciltler çevresel etkenlerden hızlıca etkilenebilir ve çeşitli cilt problemlerini beraberinde getirir. Peki hassas ciltlerin temel bakım rutini nasıl olmalı? Hadi gelin birlikte bakalım…
Cildinizi Temizleyin
Cilt bakımının en önemli adımı cildin temizlenmesidir. Cilt makyaj kalıntıları, çevresel etkenler gibi nedenlerden dolayı etkilenir. Bu doğrultuda hassas ciltler için geliştirilmiş olan Bioderma Sensibio Foaming Gel ürününden faydalanabilirsiniz. Bioderma foaming jel;
- Hassas ciltler için geliştirilmiştir.
- Cildi ve makyajı nazikçe temizler.
- Bioderma Sensibio temizleme jeli cildin nem seviyesini dengeler.
- Cilde aydınlık bir görünüm kazandırır.
Cildinizi nemlendirin
Nem, cildin temel ihtiyacıdır. Nemsiz kalmış bir ciltte kuruluk, kırışıklık ve yaşlılık belirtileri oluşur. Nemlendirici, cildin su ihtiyacını karşılar ve cildi yumuşatarak cildin doğal nem seviyesine kavuşmasını sağlar. Cildi dış etkenlere karşı korur ve ciltte oluşabilecek problemleri de azaltır. Bu doğrultuda hassas ciltler için geliştirilmiş olan Bioderma Sensibio Light kremi inceleyebilirsiniz. İnce yapısı sayesinde kolayca uygulama yapmanıza yardımcı olur. Ciltteki hassasiyeti yatıştırır.
Siz de tüm Bioderma cilt bakım ürünlerine Dermokozmetika’dan inceleyebilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, kapıda ödeme ve hediyeni sen seç özellikleriyle sahip olabilirsiniz.