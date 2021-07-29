Hassas Ciltler için Bakım Zamanı!

Cildinizi Temizleyin

Cilt bakımının en önemli adımı cildin temizlenmesidir. Cilt makyaj kalıntıları, çevresel etkenler gibi nedenlerden dolayı etkilenir. Bu doğrultuda hassas ciltler için geliştirilmiş olan Bioderma Sensibio Foaming Gel ürününden faydalanabilirsiniz. Bioderma foaming jel;

- Hassas ciltler için geliştirilmiştir.

- Cildi ve makyajı nazikçe temizler.

- ​Bioderma Sensibio temizleme jeli cildin nem seviyesini dengeler.

- Sabun içermeyen formülü cildin pH seviyesini korumaya yardımcı olur.

- Cilde aydınlık bir görünüm kazandırır.

Cildinizi nemlendirin

Nem, cildin temel ihtiyacıdır. Nemsiz kalmış bir ciltte kuruluk, kırışıklık ve yaşlılık belirtileri oluşur. Nemlendirici, cildin su ihtiyacını karşılar ve cildi yumuşatarak cildin doğal nem seviyesine kavuşmasını sağlar. Cildi dış etkenlere karşı korur ve ciltte oluşabilecek problemleri de azaltır. Bu doğrultuda hassas ciltler için geliştirilmiş olan Bioderma Sensibio Light kremi inceleyebilirsiniz. İnce yapısı sayesinde kolayca uygulama yapmanıza yardımcı olur. Ciltteki hassasiyeti yatıştırır.

Siz de tüm Bioderma cilt bakım ürünlerine Dermokozmetika’dan inceleyebilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, kapıda ödeme ve hediyeni sen seç özellikleriyle sahip olabilirsiniz.