ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

4 rekatı sünnet, 4 rekatı farz ve son 2 rekatı ise son sünnet şeklinde kılınan öğle namazı toplamda 10 rekattır. Öğle namazı 5 vakit namaz içerisinde ikinci olarak kılınır. Öğlen namaz vaktinin girmesi ile ikindi namazı arasındaki vakitte kılınabilir. İkindi namazı gelinceye kadar öğlen namazı kılınabilir.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

'Öğle namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. Öğle namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve öğle namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler adım adım öğle namazı kılınışına aşağıdan ulaşabilir.