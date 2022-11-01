Yatırımlarınızı yönetirken, çeşitlendirmenin iyi bir fikir olduğunu duymuş olabilirsiniz. Yatırımların çeşitlendirilmesi neden önemlidir ve portföyünüzü çeşitlendirmenin artıları ve eksileri nelerdir? Özünde fikir, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymaktan kaçınmaktır - çünkü o sepetin başına kötü bir şey gelebilir

Yatırımlarınızı yönetirken, çeşitlendirmenin iyi bir fikir olduğunu duymuş olabilirsiniz. Yatırımların çeşitlendirilmesi neden önemlidir ve portföyünüzü çeşitlendirmenin artıları ve eksileri nelerdir? Özünde fikir, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymaktan kaçınmaktır - çünkü o sepetin başına kötü bir şey gelebilir.

Çeşitlendirme, piyasa çöküşleri gibi piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltabilir ve kayıpları en aza indirebilir. Ancak, portföyünüzdeki en iyi performans gösteren yatırımlara olan maruziyetinizi azalttığınızda bir miktar avantajdan feragat edebilirsiniz. Çeşitlendirmenin nasıl işlediğini biraz daha derinlemesine inceleyerek, bu stratejinin gelecek planınıza nasıl uyabileceğini keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Çeşitlendirmenin faydaları

Çeşitlendirme, paranızı sadece birkaç yatırıma ayırmaktan kaçınmanızı sağlar. Ayrıca paranızı etrafa yayarak daha geniş bir sonuç yelpazesine maruz kalırsınız. Bu en az iki şekilde faydalı olabilir:

● Feci bir kayba uğrayan bir menkul kıymete veya sektöre yoğun bir şekilde yatırım yapma şansınızı azaltırsınız.

● İyi performans gösteren yatırımlara en azından bir miktar maruz kalma şansınızı artırırsınız.

Gelecekte hangi varlıkların en iyi performansı göstereceğini ya da en çok düşeceğini tahmin etmek zor ya da imkansız olabilir. Elbette uzun vadeli bir yatırımcı olarak iyimser olabilir ve belirli trendlerden faydalanmak için strateji geliştirebilirsiniz. Ancak, her şeyi yatırım evreninin dar bir dilimine yatırmak risklidir. Çeşitlendirme bu riskin bir kısmını yönetmenize yardımcı olur.

Çeşitlendirme aynı zamanda oynaklığı veya piyasalarda düzenli olarak meydana gelen iniş çıkışları da sınırlayabilir. Çok sayıda yatırımınız olduğunda, bazıları değer kazanırken diğerleri düşebilir (veya en değişken varlıklarınızdan bazılarından daha az düşebilirler). Bu farklı hareketler birbirini dengeleme veya en azından piyasa hareketlerinden kaynaklanan zararı azaltma potansiyeline sahiptir.

Çeşitlendirmeye nasıl başlanır

Çeşitlendirme yaptığınızda, genellikle çeşitli varlıklara yatırım yaparsınız. Bunu başarmanın birkaç yolu vardır. Portföyünüzün çeşitlendirmesini değerlendirirken aşağıdaki stratejilerden bazılarını göz önünde bulundurun.

Risk seviyelerini belirleyin

Çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmanın ilk adımı risk profilinizi anlamaktır. Ne kadar risk alabileceğinize karar verin ve ihtiyaçlarınızı değerlendirin. Bu bilgilerle, hedeflerinizle uyumlu bir portföy tasarlayabilirsiniz.

Riski farklı yatırım türleri arasında dağıtın

Farklı alanlara ne kadar ayıracağınıza karar verin ve yukarıda listelenen özellikler yelpazesinde yatırım yapmayı keşfedin. Hisse senedi ve tahvil karışımınız başlamak için iyi bir yerdir. Ayrıca, portföyünüzde çeşitli büyüklükteki şirketlere ve çeşitli tahvil türlerine maruz kalıp kalmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Sektörler içinde bile, herhangi bir şirket tökezleyebileceğinden, birden fazla şirkete sahip olmak faydalı olabilir. Daha deneyimli tüccarlar ve piyasa dalgalanmalarını iyi analiz eden yatırımcılar için ikili opsiyonlar gibi yüksek getirili yatırım araçları da vardır.

Düşük korelasyonun peşinden gidin

Çeşitlendirme en iyi, varlıklar farklı davrandığında işe yarar. Korelasyon, yatırımların birbirlerine göre nasıl performans gösterdiğini ölçmek için bir araç görevi görür - bir yatırım değer kazanırken başka bir yatırım değer kaybediyorsa, bu varlıklar muhtemelen negatif korelasyonludur. Düşük veya negatif korelasyona sahip yatırımları birleştirmek, finansal piyasalarda yaygın olan iniş ve çıkışları yumuşatmaya yardımcı olabilir.

İzleyin ve yeniden dengeleyin

Çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak mükemmel bir başlangıçtır. Ancak zaman içinde piyasa hareketleri çeşitlendirme düzeyinizi sınırlayabilir. Örneğin, hisse senedi ve tahvil karışımınız varsa, güçlü bir borsa hisse senedi riskinizin orijinal hedef dağılımınızdan daha fazla büyümesine neden olabilir. Böyle bir durumda, değer kazanan bazı hisse senetlerini satmak ve fonları iyi performans göstermeyen alanlara kaydırmak mantıklı olabilir. Bunu yaparak, hedeflediğiniz dağılıma geri dönmüş olursunuz.

Diğer çeşitlendirme türlerini keşfedin

Yatırımlarınızı çeşitlendirmek piyasa riskini yönetmeye yardımcı olsa da, diğer stratejiler de finansal planınızda bir rol oynayabilir. Örneğin, CPA'nize veya mali danışmanınıza varlıklarınızı vergi açısından çeşitlendirmenin mantıklı olup olmadığını sorun. Emeklilik hesapları gibi çeşitli hesap türlerini kullanmak faydalı olabilir. Bu şekilde, vergi yükümlülüğünüzü hayatınız boyunca yönetebilirsiniz. Aynı şekilde, bir miktar nakit tutmayı veya yıllık gelirleri kullanmayı içeren stratejiler de bazı durumlarda mantıklı olabilir.