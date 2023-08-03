Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan MüzeKart’ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL’dir.

MüzeKart ile gezebileceğiniz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve örenyerlerini görebilmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Müzeleri uygulaması ile üyelik oluşturarak, müze ve örenyeri girişinde oluşturacağınız kod ile kartınızı anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart'ınızın kargo ile size ulaşmasını beklemeniz gerekecektir.

NOT: MüzeKart, Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Beykoz Cam Müzesi, Efes Örenyeri içerisinde bulunan Yamaçevler , Göreme Açıkhava Müzesi içerisinde bulunan Karanlık Kilise, Sedir Adası, İstanbul Sinema Müzesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi içersinde bulunan Serçe Limanı Cam Batığı Sergi Salonu bölümünde geçerli değildir. Belirtilen bu yerler için ayrıca bilet almanız gerekmektedir.