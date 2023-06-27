Girişimcilik fikirlerinizi sınırların ötesine taşıyarak daha geniş kitlelere hitap edebilir, global anlamda başarılara ulaşabilirsiniz. Ekonomik gücüyle ön plana çıkan İngiltere, bu kapsamda tercih edebileceğiniz ülkeler arasındadır. Pek çok Avrupa ülkesiyle ticaret anlaşmalarına sahip olmasıyla hedeflerinizi gerçekleştirmenize yönelik imkânları sağlar. İngiltere’de şirket kurmak ve küresel pazara açılmak için öncelikle bazı detayları öğrenmenizde fayda vardır.

Girişimcilik fikirlerinizi sınırların ötesine taşıyarak daha geniş kitlelere hitap edebilir, global anlamda başarılara ulaşabilirsiniz. Ekonomik gücüyle ön plana çıkan İngiltere, bu kapsamda tercih edebileceğiniz ülkeler arasındadır. Pek çok Avrupa ülkesiyle ticaret anlaşmalarına sahip olmasıyla hedeflerinizi gerçekleştirmenize yönelik imkânları sağlar. İngiltere’de şirket kurmak ve küresel pazara açılmak için öncelikle bazı detayları öğrenmenizde fayda vardır.

Neden İngiltere’de Şirket Kurmalısınız?

Gelişmiş ekonomisiyle bilinen İngiltere, Avrupa ülkeleriyle kurduğu ticari anlaşmalardan dolayı son derece avantajlıdır. Uluslararası ticaretin merkezlerinden biri olmasıyla geleneksel ve e-ticaret operasyonlarını küresel pazara taşımak isteyenler için idealdir. Ayrıca nüfusu ve hareketli iç pazarıyla da işletmelere pek çok fırsat sunar. Üstelik İngiltere’de şirket kurmak için uzun yolculuklar yapmanıza ve detaylı yasal prosedürlerle uğraşmanıza gerek yoktur. Jestiyon ile İngiltere’de online şirket kurmak, iş fikirlerinizi yerinizden kalkmadan hayata geçirmeniz için idealdir. Bunun için istenen belgeleri iletmeniz ve süreç içerisinde bazı noktalara dikkat etmeniz yeterlidir.

İngiltere’de Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İngiltere’de uzaktan şirket kurmak için sizden talep edilen bazı belgeler bulunur. İngiltere’de şirket kuruluşunda ibraz etmeniz gereken bilgileri ve belgeleri aşağıda görebilirsiniz.

• Şirketin ismi

• Şirketin faaliyet alanları

• Şirketin yöneticileri ve ortakları

• Şirketin hisse yapısı

• Yönetici ve ortakların pasaport ve ikametgâh belgeleri

Sayılan belgelerle birlikte Companies House’a şirket kuruluş başvurusu yapılır. “Şirket Sicil Kurumu” adıyla bilinen Companies House, İngiltere’de ticari faaliyet göstermek isteyenlerin başvurularını inceler. Bu kurumdan alınan onay beyanı, şirketin ülkenin yasal mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

İngiltere’de Online Şirket Kurma Sürecinde Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

İngiltere, şirket kurmak isteyenleri detaylı yasal süreçlere tabi tutar. Bu süreçlerden sorunsuz geçmek için her detaya özen göstermelisiniz. Ayrıca İngiltere’de şirket kurmak gibi ticari faaliyet göstermek de yasal mevzuatlara tabidir. Örneğin muhasebe ve vergi işlemleri için VAT (Value Added Tax) numarası almanız gerekir. İngiltere şirketiniz için gerekli olan bazı detaylar şunlardır:

• Şirket Adresi: İngiltere’de online şirket kurmak istiyorsanız bir adrese ihtiyacınız vardır. İkamet şartı bulunmayan bu adres üzerinden fiziki belgelerinizi teslim almanız mümkün olur.

• Banka Hesabı: İngilitere’de ikamet etmeyen şirket sahipleri, ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için bir banka hesabına ihtiyaç duyar. Bu banka hesabıyla ödeme alabilir, bazı muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilir ve iş akışını sürdürebilirsiniz.

• EORI Numarası: EORI (Ekonomik Operatörler ve Kayıt ve Tanımlama Numarası), Avrupa ülkeleriyle ihracat ve ithalat gerçekleştirmek için gereklidir. Tüm gümrük işlemlerinde zorunlu olan bu numarayı edinerek Avrupa Birliği ülkeleriyle dış ticaret yapabilirsiniz.

İngiltere'de şirket kurmak için finansal açıdan hazır olmalı ve süreç içerisinde ortaya çıkabilecek tüm maliyetleri göz önünde bulundurmalısınız. Yüksek İngiltere’de şirket kurma maliyetiyle karşılaşmamak için profesyonel destek almanızda yarar vardır. Online şirket kurmaya yönelik paketler, birden fazla çözümü aynı anda sunar. Bu sayede her bir aşama için ayrı ayrı ödeme yapmanıza ve yasal prosedürlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Jestiyon ile İngiltere’de Şirket Kurma Sürecinizi Sağlama Alın!

İngiltere’de şirket kurmak için Jestiyon’un kapsamlı çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Dijital çözüm ortağınız Jestiyon, şirket sertifikası ve ana sözleşmesi gibi yasal prosedürleri sizin adınıza yerine getirir. Birden fazla çözümle her ihtiyaca cevap veren aylık ve yıllık paketler sunar. Ayrıca Jestiyon, kurumlar vergisi beyannamesi ve aylık mutabakat hazırlanması gibi süreçleri de profesyonel şekilde yönetir. Böylece operasyonel ve finansal gücünüzü, ticari faaliyetlerinize yönlendirmenizi mümkün kılar. İngiltere’de şirket açmak ve küresel pazarın fırsatlarından yararlanarak kârlı bir girişimi hayata geçirmek için Jestiyon’dan destek alabilirsiniz.