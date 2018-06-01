Ağız Kokusu Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır

Hastalığın/Durumun/Oluşumun

Tanımı: Ağızdaki ve nefesdeki kötü kokuya ağız kokusu tıptaki adıyla halitazis denir. Fizyolojik veya patolojik nedenlere bağlı olabilir. Beslenme sonrasında ve sabah uyandığımızda olan ağız kokusu fizyolojiktir. Bunların dışında ağız kokusu pek çok hastalığın sinyali olabilir.

Şikayetleri: Ağız kokusu kişinin kendisi veya yakınları tarafından farkedilebilir. Altta yatan hastalığın belirti ve bulgularına ek olarak öenmli sosyal sorunlara ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

Bulguları: Ağız kuruluğu, diş ve diş eti hastalığı, ağız ve boğaz enfeksiyonları, sinüzit, mide bağırsak sistemi hastalıkları (Özellikle reflü hastalığı) karaciğer metabolik hastalıkları ve karaciğer hastalıkları ağız kokusuna neden olabilecek hastalıklar olup belirti ve bulgular altta yatan hastalığa bağlıdır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Ağız kokusu yapabilecek tüm nedenler gözden geçirilmeli ve hasta öncelikle diş hekimi, KBB uzmanı, takiben Gastroenteroloji uzmanı veya ilgili diğer uzmanlarca değerlendirilmelidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Ağız hijyeni ve diş sağlığına önem verilmeli, dişler düzenli olarak fırçalanmalı, protezler iyi temizlenmeli periyodik olarak uzmanlarca değerlendirilmeli, burun tıkanıklığına neden olan durumlar düzeltilmeli veya tedavi edilmeli. Altta yatan hastalıkların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi için uzman görüşlerinin alınması ve lüzumu halinde psikolojik destek sağlanması gerekir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Bol su içilmeli, uzun süreli açlıklardan kaçınılmalı, sigara ve tütün gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı, karanfil tarçın gibi kokulu baharatlar kullanılabilir. Limonlu bitkisel çaylardan faydalanılabilir.