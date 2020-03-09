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“Nasreddin Hoca Gide Gide” Adlı Çocuk Tiyatrosu Cumartesi Günü Sahnelenecek
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde bu hafta sonu çocuklar için yapılacak olan tiyatro gösteriminde "Nasreddin Hoca Gide Gide" adlı oyun sahnelenecek.
Kültür Sanat 09.03.2020, 16:31
Nevşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Mehmet Esatoğlu’nun yazıp oynadığı Hamit Demir’in yönettiği “Nasrettin Hoca Gide Gide” isimli çocuk tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde minik tiyatro severler ile buluşacak.
Nasrettin Hoca hikâyelerine değişik bir bakış açısı getiren ve yaratıcı drama tekniklerinin kullanıldığı müzikli-danslı çocuk oyununda Mehmet Esatoğlu, Hale Üstün, Hamit Demir, Oğuz Kaan Özgen ve Abdullah Uysal rol alıyor.
Etkinliğe tüm Nevşehirli çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.