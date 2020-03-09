“Nasreddin Hoca Gide Gide” Adlı Çocuk Tiyatrosu Cumartesi Günü Sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Mehmet Esatoğlu’nun yazıp oynadığı Hamit Demir’in yönettiği “Nasrettin Hoca Gide Gide” isimli çocuk tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde minik tiyatro severler ile buluşacak.

Nasrettin Hoca hikâyelerine değişik bir bakış açısı getiren ve yaratıcı drama tekniklerinin kullanıldığı müzikli-danslı çocuk oyununda Mehmet Esatoğlu, Hale Üstün, Hamit Demir, Oğuz Kaan Özgen ve Abdullah Uysal rol alıyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.30’da sahnelenecek olan oyun öncesinde çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edilecek.

Etkinliğe tüm Nevşehirli çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.