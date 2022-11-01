Şırnak Valisi Sn. Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Şırnak kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelerek alanı dolduran vatandaşlarımıza teşekkür etti.

Terörün yerini huzurun aldığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde müzik festivali düzenlendi. Yoğun katılıma sahne olan festivale ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, "Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün... On binler Şırnak Cizre Müzik Festivali'nde…" dedi.



Şırnak Valisi Sn. Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Şırnak kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelerek alanı dolduran vatandaşlarımıza teşekkür etti.



Vali Sn. Bilgin, "Şu anda burada bu gece 100 bin kişi vardı. Ben Cizre, Şırnak, Silopi İdil, Beytüşşebap, Uludere, Güçlükonak halkına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve bize güvenin. Sizinle birlikte el ele verince güzel Şırnak'ımızı, Cizre'mizi daha güzel yarınlara hazırlayacağız." diye konuştu.