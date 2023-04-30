Singapur’un dünyaca ünlü kamu parklarından Gardens-by-the-Bay’de “Tulipmania” lale sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca da desteklenen organizasyonda Türkiye'den getirilen canlı laleler, Galata Kulesi, Safranbolu evleri, Kız Kulesi ve Kapadokya'nın üç boyutlu görselleri eşliğinde sergileniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergide ayrıca, Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan el sanatları sergisi yer alıyor. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının lale motifli çini, dokuma, ebru, hat, tezhip, minyatür, bakır ve iğne oyalarından oluşan 53 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, bir kültürün yaşatılmasındaki en temel şartın, o kültürün uygulayıcısı ve aktarıcılarını korumak ve yaşatmak olduğu anlayışıyla çalıştıklarını aktardı. İbiş, uluslararası festivaller aracılığıyla geleneksel unsurları daha geniş kitlelere tanıtarak, kültürler arası diyaloğu güçlendirmenin yanı sıra kültür ekonomisine de katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

İlk defa Türkiye tarafından düzenlenen ve yalnızca Türkiye'nin tanıtıldığı “Tulipmania” 21 Mayıs'a kadar gezilebilecek.