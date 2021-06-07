Kapadokya, Romanyalı acenteleri misafir etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, Romanya’nın farklı bölgelerinden gelen 32 acenteye tanıtıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi dünyanın farklı ülkelerine tanıtılmaya devam ediyor. Romanya Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler’in daveti üzerine Romanya’nın farklı bölgelerinde bulunan 32 acente Kapadokya bölgesine davet edilerek bölgenin eşsiz güzellikleri tanıtıldı. Kapadokya bölgesinde peribacaları ve doğal güzellikleri karşısında bölgeye hayran kalan acente sahipleri Kapadokya’nın dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe sahip olduğunu ve Romanya’dan Kapadokya’da özel turlar için çalışma yapacakları öğrenildi.

Romanya Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler yaptığı açıklamada, “Doğru tanıtım stratejilerinin öneminin bilincindeyiz. 03 - 06 Haziran arası Kapadokya’da Romanya’nın farklı bölgelerinden gelen 32 acente sahibi ve üst düzey yönetici personeline başarılı ve keyifli Fam Trip yapmanın tatlı yorgunluğu içindeyiz. İnanıyoruz ki bölgemizi ziyaret eden Romanyalı turist yakın zamanda artış gösterecek. Biz de hem Romanya Fahri Konsolosu hem de turizmci olarak elimizden geleni yapmaya ve emek vermeye devam edeceğiz. Bu organizasyona düşünmeden destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.