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Göreme Açık Hava Müzesi “Sanal Müze” olarak izlenebilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme Açık Hava Müzesi sanal müze ziyaretine açıldı.
Kültür Sanat 26.11.2020, 13:37 26.11.2020, 14:27
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme Açık Hava Müzesi sanal müze ziyaretine açıldı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeler arasında ilk 5 sırada yer alan Göreme açık Hava Müzesi artık sanal müze olarak da ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Sanal müzelerimize 3 tane daha ilave ettik. Toplam sayıyı 20’ye ulaştırdık. Sanal müzemizden Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret edebilirisiniz” denildi.