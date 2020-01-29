‘Bavul’ Cumartesi Akşamı Kültür ve Sanat Merkezinde Sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tiyatro Geceleri ile Türkiye’nin sevilen oyun ve sanatçılarını tiyatroseverler ile buluşturmayı sürdürüyor. Tiyatro etkinliklerin bu haftaki konuğu ise ‘Bavul’ adlı tiyatro oyunu olacak.

Yapımcılığını Osman Genç’in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek’in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent yer alacak.

Senaryosunu Sam Bobrick’in yazdığı ‘Bavul’, günümüz insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili bir şekilde ele alıyor. Oyunda zıt iki karakterin çılgın, delice, kahkaha dolu karşılaşmalarına değiniliyor. Hikâye; çaresiz ve huysuz bir adamın, havaalanında bavulunun yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasıyla başlayıp, ilginç ve komik olaylarla devam ediyor.

Sanatseverlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği oyun bilet satışları da başladı.

1 Şubat 2020 Cumartesi günü akşam saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan oyuna yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan biletler Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Kentli Servisi’nden 08.00-17.00 saatleri arasında temin edilebilecek.

12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.