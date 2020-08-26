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YKS Türkiye birincisi Hüseyin Kağan Özdemir, TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) TYT PUAN TÜRÜNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN HÜSEYİN KAĞAN ÖZDEMİR’İN TERCİHİ TIP FAKÜLTESİ OLDU.

Eğitim 26.08.2020, 13:28
YKS Türkiye birincisi Hüseyin Kağan Özdemir, TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir’in tercihi Tıp Fakültesi oldu.

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Nevşehir Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir bugün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, “Uzun bir maratonun ardından yapmış olduğum tercihler sonrasında ilk tercihim olan TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Emeği geçen başta ailem olmak üzere Özel Kardelen Koleji yönetimi ve okul idaresine, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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