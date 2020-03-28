Rektör Karasar: “Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre derse katılım yüksek”
TÜRKİYE’DE KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİN ARDINDAN ÜNİVERSİTELERİN UZAKTAN EĞİTİM İLE BAHAR DÖNEMİNİ TAMAMLANACAĞI AÇIKLAMASIYLA BİRLİKTE KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞRENCİSİNE UZAKTAN EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada salgın haline dönüşen korona virüse karşı Kapadokya Üniversitesi tarafından öğrencilerin evleri sınıfa dönüştürüldü.
Türkiye’de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından üniversitelerin uzaktan eğitim ile bahar dönemini tamamlanacağı açıklamasıyla birlikte Kapadokya Üniversitesi yaklaşık 4 bin öğrencisine uzaktan eğitim vermeye başladı.
23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim derslerine başladıklarını ifade eden Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, "Şunu söylemem yeterli olur ki normal örgün eğitimde derslere katılım ile uzaktan eğitim arasında bir karşılaştırma yaptığımızda bir haftalık tecrübemiz şunu gösteriyor ki uzaktan eğitimde derse katılım örgün eğitimden daha fazla" dedi.
"800’ün üzerinde dersimiz dijital platforma aktarıldı”
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 800’ün üzerinde teorik derslerinin dijital platforma aktarıldığını ifade ederken günde 3 bin öğrencimiz derslere katılım yapıyor dedi.
Karasar, "Kapadokya Üniversitesi olarak yaklaşık 800’ün üzerinde teorik dersimizin hepsini 23 Mart 2020 sabahından itibaren dijital platformumuza, online eğitimimize aktardık. 4 bine yakın öğrencimizi burada açtığımız derslerimize tanımladık. Günlük ortalama 3 bin tekil kullanıcı neredeyse o gün için derslere kayıtlı olan öğrencilerin yüzde 97’sini temsil ediyor. Bu şekilde uzaktan eğitimimize devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.