'Örgün eğitime başlanmalı'

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Çiftci, “Vaka sayısının çok düşük olduğu yerlerde okullar neden kapalı” diye sorarken, “Bunu kimse izah edemez. Bir an önce okulların açılması lazım; ötelenmesi, belirsizlik üretilmesi bu anlamda son derece sıkıntı oluşturur. Biz eğitim sendikası olarak şunu net olarak söylüyoruz. Örgün eğitim başlamalı, çocuklar derslerini yapmalıdır. Bunun yanı sıra okullarda bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.Buda sadece talimat ve yazı göndererek olacak şey değildir.Yazının ekinde bütçeyi göndermekle olacak bir şey. Onun için okullara bir an evvel bütçe verilmeli ve okul ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirilmelidir. Neden? Çünkü okullar, bazı ihtiyaçlarını okul aile birliğinin bütçesinden karşılıyor. Şu an tüm eğitimi uzaktan eğitime yönlendirirseniz, Türkiye’deki uzaktan eğitimin teknik altyapısının bunu kaldırması mümkün değildir. Eğitim-Bir-Sen olarak diyoruz ki, daha fazla ötelenmemeli, okullar açılmalı, sınıf mevcutlarının yeterli olduğu yerlerin tamamında eğitim bir an önce başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Öğrencinin kaybettiği bir dönemi daha sonra telafi etmemiz zorlaşabilir...

Velilerin alınan tedbirler konusunda kaygılarının olabileceğini ama birinci sınıfların açıldığını, birinci sınıflara devam oranına bakıldığında yüzde 90 üzerinde bir takipten bahsedildiğini belirten Başkan Çiftci, “Şu an birinci sınıfların takip oranına baktığımızda velinin güven duygusunu görüyoruz. Bizde geçen öğretim yılının ikinci dönemdeki uzaktan eğitim tecrübesini araştırdık. Veliler bir an önce okulların açılmasını istiyor. Eğer bütçe okullar için öncelikliyse şu an Türkiye’nin en önemli konularından biri eğitimdir. Bakın, sağlık Türkiye’nin en önemli konusuydu, artık geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye’nin en önemli konusu şu an eğitimdir, okulların açılması konusudur. Diğer yatırımlarımızı, köprümüzü, binamızı, yolumuzu üç ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra yapabilirsiniz ama bir çocuğun hayatında oluşabilecek boşluğu bir yıl sonra tamir edemezsiniz. Şu an Türkiye’nin en önemli konusu eğitimdir, eğitim konusu ciddiyetle ele alınmalıdır. Bunun için eksik gedik varsa bu kısmı Bakanlık tartışacak, bütçeleme kısmını hükûmet boyutunda tartışacak, dolayısıyla okulların bu anlamda yükünü alması gerekiyorsa bir an önce alacak ama zamana yaydıkça bu anlamdaki kayıpların yarın bir gün telafisi mümkün olmaz” şeklinde konuştu.