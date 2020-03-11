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Nevşehir Doğa Koleji Anaokulu’nda Merak Eden, Sorgulayan, Araştıran Çocuklar Yetişiyor
Doğa Anaokulları’ nda çocuk merkezli, oyun temelli ve düşünme becerilerini geliştiren bütünleştirilmiş eğitim planlarıyla; merak eden, sorgulayan, araştıran çocuklar yetişiyor
Eğitim 11.03.2020, 10:39
Öğrenciler; yaparak yaşayarak, sonuç değil sürecin önemli olduğu çalışmalarla farklı gelişim alanlarını destekliyor. Dramadan, Kodlamaya, Satrançtan Yüzmeye birçok dalda eğitim alan minikler; 4 yaştan itibaren uygulanan yabancı dil eğitimiyle yaratıcı ve interaktif öğrenme ortamlarında İngilizce dil becerilerini geliştiriyor. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına da eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimler içeren çizgi çalışmalarıyla geçiş yapan minikler en yetkin şekilde ilkokula hazırlanıyorlar.