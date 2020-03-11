Nevşehir Doğa Koleji Anaokulu’nda Merak Eden, Sorgulayan, Araştıran Çocuklar Yetişiyor

Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir programla öğrenciler gün boyu, eğlenerek öğrendikleri etkinlikler yapıyor.Öğrenciler; yaparak yaşayarak, sonuç değil sürecin önemli olduğu çalışmalarla farklı gelişim alanlarını destekliyor. Dramadan, Kodlamaya, Satrançtan Yüzmeye birçok dalda eğitim alan minikler; 4 yaştan itibaren uygulanan yabancı dil eğitimiyle yaratıcı ve interaktif öğrenme ortamlarında İngilizce dil becerilerini geliştiriyor. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına da eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimler içeren çizgi çalışmalarıyla geçiş yapan minikler en yetkin şekilde ilkokula hazırlanıyorlar.