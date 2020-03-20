Doğa Koleji'nde 'Doğa'm Evimde' ile eğitime devam

Bu süreçte teknolojinin sağladığı tüm imkânları kullanarak, senkron*, asenkron** sanal sınıf ve eğitim yönetim sistemlerimiz üzerinden öğrencilerimizin bulunduğu her yerden eğitimlerine devam ediyoruz.

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm ders programlarında akademik kadromuzca hazırlanan ders anlatımı ve soru çözüm videoları, online sınavlar, dijital içeriklerimizde hazır bulunan animasyonlar, interaktif uygulamalar ve etkinlikler bulunmaktadır.

DOĞA’M EVİMDE uzaktan eğitim programı, çözüm ortağı Sebit iş birliği ile geliştirilen e-doğa sistemi üzerinden yürütülmektedir. Temel dersler ve fark ders içerikleri yeniden yapılandırılan ders programına uygun olarak verilmektedir. Eğitimde kaliteyi yakalamak, öğrencilerimizin gelişimlerini daha iyi destekleyebilmek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına velilerimizle devamlı iletişim hâlindeyiz.

DOĞA’M EVİMDE uzaktan eğitim programımızla ilgili bazı detaylar şunlardır:

· Temel dersler ve fark ders içeriklerimizi, oluşturulan uzaktan eğitim haftalık programımız ile öğrencilerimize sunuyoruz.

· Yabancı dil içeriklerimizle dört yeti bazlı eğitim modelimizi sürdürerek interaktif şekilde öğrencilerimizin dil becerilerini pekiştirmeye devam edeceğiz.

· DAGİS, LGS ve YKS denemelerimizi akademik takvimde belirtilen gün ve saatte online uygulayacağız.

· Öğretmenlerimiz düzenli olarak öğrencilerimiz ve velilerimizle iletişime geçecekler.

· Danışman ve rehber öğretmenlerimiz, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerini birebir takip ederek öğrencilerimizi destekleyeceklerdir.

Eğitimin Türkiye’deki Lideri Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizin evlerinde dinlenirken eğitim öğretimlerini de sanki okullarındaymış gibi devam etmelerini sağlayacağımızı bilginize sunuyor, sağlıklı günler diliyoruz.