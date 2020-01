DGS: Dikey Geçiş Sınavı 2020 Sıkça Sorulan Sorular

1. 2019-DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2019-DGS başvuruları, 26 Nisan 2019 tarihinde başlayacak, 8 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir.

2. 2019-DGS hangi tarihte yapılacaktır? 2019-DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır

3. 2019-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır? 2019-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır. .

4. 2019-DGS’ye kimler başvurabilir? Bir ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurabilirler. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

5. Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi? Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

6. Sınav süresi ne olacaktır? Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

7. 2019-DGS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

8. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

9. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim? Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2019-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

10. Bir başvuru merkezinde DGS başvuru işlemi yapması gereken adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur? Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

11. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir? Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2019-DGS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;  Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,  Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,  T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.) 2

12. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır? Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

13. Sınav ücretleri ne zaman yatırılır? Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten (onay kodu sisteme girildikten sonra) sonra sınav ücreti yatırılır.

14. Sınav ücreti en son hangi tarihte yatırılabilir? Sınav ücreti ödeme için son gün, 9 Mayıs 2019 tarihidir.

15. 26 Nisan-8 Mayıs 2019 tarihleri arasında 2019-DGS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım? 26 Nisan-8 Mayıs 2019 tarihleri arasında 2019-DGS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (21 Mayıs 2019 tarihinde) 2019-DGS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.



16. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.17. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır? Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur: a) Sınava Giriş Belgesi (SGB) b) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;  Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,  Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,  T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.) (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)18. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi? Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.19. Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir? Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.20. Sınav binasına ne zaman gelmeliyim? Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.21. Sınava Giriş Belgemi nasıl edinebilirim? Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. 322. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi? Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.23. Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi? Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.24. Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim? Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.25. Akademik not ortalamamı nasıl bildireceğim? Akademik not ortalamaları, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu bilgiler, 2 Temmuz 2019 tarihinde adayların bilgisine sunulacaktır. Adaylar, bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Bilgisinde eksiklik veya hata olanlar, süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin sistemde düzeltilmesini sağlamalıdır.26. Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır? Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.27. DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı? Evet. 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.28. 2019-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim? Hayır. 2019-DGS sonuçları, sadece 2019-2020 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.29. DGS puanımın hesaplanması için her iki testten de en az 0,5 ham puan almam gerekir mi? Evet. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmaz.30. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır. a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği b) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf c) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge * Sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar özet olarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda bulunmaktadır. Adayların Kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir