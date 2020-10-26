Bahçeşehir Koleji'nden 12. Sınıf Öğrencilerine Seviye Tespit Sınavı

Dijital eğitimin lokomotifi olan Bahçeşehir Koleji, bu alandaki deneyimini Türkiye genelindeki 12. Sınıf öğrencileri ile paylaşıyor, dijital ortamda seviye tespit sınavı yapıyor. Bahçeşehir Koleji bünyesinde olmayan ve seviyesini öğrenmek isteyen 12. Sınıf öğrencileri ücretsiz olarak bu sınava katılabilecek.

Online seviye tespit sınavının formatı YKS ile aynı olacak.

Sınava katılmak isteyen 12. sınıflar için başvurular 24 ekim – 6 kasım arasında.

7 kasım’da TYT, 8 kasım’da ise AYT yapılacak. Sınav sonuçları 10 kasım’da açıklanacak.

Öğrenciler seviyelerini görecekleri sınav karnelerine ücretsiz olarak ulaşabilecekler.

Ayrıca sınava giren öğrenciler, SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu kazanabilmek için düzenlenecek bireysel sınava da katılma hakkı kazanacaklar.

Seviye tespit sınavının tüm soru çözüm videolarına dijital eğitim platformu üzerinden ulaşılabilecek.

Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan; ”Dijital eğitim artık hayatımızın bir parçası. Bahçeşehir Koleji olarak bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi. İşte bu nedenle okul ayrımı yapmadan Türkiye genelindeki tüm 12. sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacaklar. Belki de yeni bir geleceğe kapı açma şansı yakalayacaklar.”