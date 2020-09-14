Bahçeşehir Koleji’nde "Anadolu Masalları Projesi" Etkinliği

UNESCO Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliği ile hayata geçirilen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Proje İl Koordinatörü Sayın Beste Keçeci'yle okul öncesi öğrencilerimiz keyifli bir masal saati gerçekleştirdi.

Masalların çocuk gelişimi üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunun bilincinde olan kurumumuz öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi için her türlü projeye destek vermeye her zaman hazırdır, unutma başarı senin elinde...