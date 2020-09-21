Bahçeşehir Koleji Yeni Sezona Yeni Normale Uygun Olarak Merhaba Dedi

Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri okuldaki ilk günlerini heyecan, neşe ve sevinçle geçirdiler. “Temiz Okul” olmanın gereğini yerine getiren okulumuz, öğrencilerine özel olarak hazırladığı kişiye özel maske, antiseptik solüsyon ve nemlendirici kremden oluşan ‘Hijyen Kitleri’ ve ‘İlk Gün dosyası’nı dağıttı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak, yeni eğitim-öğretim sezonun herkese hayırlar getirmesini diler ve bu zorlu süreçte her zaman en doğruyu yapacağımızı garanti ederiz.

Unutmayın başarı sizin elinizde...