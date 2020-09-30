Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde Yeni Normale Uygun Veli Toplantısı

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 1.’’ Bireysel veli bilgilendirme ve branş öğretmenleri ile tanışma toplantısı’’ yapıldı. Yeni normale uygun bir biçimde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda 1-A sınıfı velileri hem sınıf hem de branş öğretmeleri ile eğitim öğretim sürecini değerlendirdiler ve bu yıldan beklentilerini paylaştılar.