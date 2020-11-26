2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı (26.11.2020)

020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2020-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.