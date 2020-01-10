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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutluyoruz
Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarız.
Eğitim 10.01.2020, 09:47 10.01.2020, 13:35
Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarız.
Halkımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi için canla başla çalışan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz.
Ülkemizin en güçlü dönemlerinde milletimizin, devletimizin yanında olan basınımızın fedakar çalışanlarına görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.
İlimiz basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz.