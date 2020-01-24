Son yıllarda artan trafik kazaları; sürücülerin kurallara uymamasından, aşırı hız, yorgunluk ve uykusuzluktan meydana gelmektedir. Trafik kazaları çoğu zaman can ve mal kayıplarına neden olmakta ve bu da birçok insanı üzmektedir. İşte bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına; trafik ceza tutarları arttırılmış, denetimler sıklaştırılmıştır. Burda amaç trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerde caydırıcı etki yaratmaktır. Trafik cezaları polis memurları tarafından araçların durdurulması yada radarla takibi sonucu kesildiği gibi şehrin bir çok noktasına yerleştirilmiş çevrimiçi kameralarla da yapılmaktadır. Cezalar kesildiği zaman elektronik ortama aktarılır ve 15 gün içerisinde sürücüye tebliğ edilir. Eğer sürücü bunu herhangi bir sebepten dolayı alamazsa; bunun son ödeme tarihi de geçer ve üzerine faizler binerek sürücüye yüksek meblağlar çıkar.

Bu cezalar yerli araçlara kesildiği gibi ülkemizde kural ihlali yapan yabancı plakalı araçlar için de geçerlidir. Yabancı plakalı araçlar ülkede kural ihlali yaptıkları zaman; plakalarına otomatik olarak ceza yazılır ve bu da elektronik sistemle Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) aktarılır. Araçlar ülkeden çıkış yaparlarken bu ceza gümrükte karşılarına çıkar ve ödemeden ülkeden çıkış yapamazlar. Bu cezalar; sürücünün adresi olmadığından dolayı tebliğ de edilemez ve sürücüler gümrükte yüksek faizli cezalar ödemek zorunda kalırlar. Bu noktada EGM’nin; Yabancı Plaka Borç Sorgulama sistemi, gerçekten hayat kurtaran bir istemdir.

Yabancı Plaka Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır

GİB’in web sitesinde; motorlu taşıt sorgulaması ve kredi kartıyla ödeme başlığı altında, yabancı plaka borç sorgulama işlemi yapılabilir. Bu ekranda girmeniz gereken bigiler

· Plaka,

· Özel plaka,

· TC Kimlik no veya vergi kimlik no,

· Tescil tarihi

gibidir. Burda plaka bitişik yazılmalıdır eğer plakanız “05YAMANTİCARET05” gibi özel bir plakaysa, özel plaka olarak işaratlenmelidir. Gerçek kişiler; TC kimlik numarasını yada yabancı kimlik numarasını sol tarafa, tüzel kişiler ve yabancı kimlik numarası olmayan yabancılar ise vergi kimlik numarasını sağ tarafa yazmalıdırlar. Vergi Dairesinin kendi kayıtlarında tescil tarihi; 2. el araçlarda noter satışındaki satış tarihi yada ruhsat üstündeki tarihtir, sıfır araçlarda ise trafiğe çıkış tarihidir.

Yabancı Plaka Ceza Ödeme Nasıl Yapılır

Yabancı plakalı araçlar; yabancı plaka borç sorgulama işlemi yaptıktan sonra, yine aynı yerde kredi kartıyla ödeme yapabilirler ayrıca sitede bulunan ilgili bankaların veznelerinden de ödeme yapılabilir. Hatta son ödeme tarihi geçmeyen cezalar indrimli olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremezseniz, ülkeden çıkışta gümrükte de bu ödemeyi yapabilirler.



