Sosyal Medya Yardımı

Hepimiz en az bir tane sosyal medya hesabı kullanırız ve bu hesap üzerinden çeşitli bilgileri paylaşırız. Tüm sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımların beğeni sayısının çok olmasını isterler ve paylaşımlara yapılan beğeni sayısı arttığı zaman hesap sahipleri psikolojik olarak rahatlarlar. Crovu firması sosyal medya hesapları için her türlü yardımı veriyor. Bu hizmetleri arasında, takipçi paketleri, beğeni paketleri, görüntülenme paketleri, izlenme paketleri yer alıyor. Bunların dışında, instagram hesabı çalınabilir mi, çalınırsa neler yapmalıyım, şifre değişikliğini nasıl yaparım gibi tüm alanlarda sizlere destek hizmeti veriyorlar.

Popüler Olabilirsiniz

Son yıllarda sosyal medya hesapları firmalar tarafından kurumsal hesap olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha önce marka ve ürün tanıtımı için büyük bütçeler ayıran firmalar sosyal medya hesapları sayesinde bu bütçeyi oldukça azaltmışlardır. Firmaların ve kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden istedikleri hedeflere ulaşmalarını crovu hizmetleri sayesinde daha kolay yapabiliyorlar. Crovu verdiği takipçi ve beğeni gibi hizmetleri ile kişisel olarak sizi, firmayı, markayı ya da ürünleri popüler yapıyor. Bir kullanıcıya sahip olduğu tüm hesaplarının popüler olmasını sağlayabilmek için çeşitli destek hizmetleri veriyor.

İnstagram Paketleri

İnstagram hesapları için takipçi paketi, beğeni paketi, otomatik beğeni paketi, görüntülenme satın al ve instagram hizmetleri paketleri satın alma imkanlarını en iyi fiyat seçenekleri ile sunuyor. İnstagram hesaplarının artık kurumsal olarak kullanılmaya başlandığı için takipçi paketleri içeriklerinde tercihe bağlı olarak Türk veya yabancı aktif instagram kullanıcılarına yer veriyor. Paketlerinde sundukları takipçi sayılarının düşmeyeceği garantisini veriyor ve düşme durumunda anında telafi edeceklerini belirtiyor. Olumsuzluk görülüne tüm aşamalardı crovu destek hattına 7/24 ulaşım yapılabiliyor ve erişim yapıldığında bildirilen sorun için hemen çözüm üretiyor.

Facebook Paylaşımları



Ülkemizde facebook hesabı olmayan kişi sayısı çok azdır. Belirli bir amaç için kişisel facebook hesabı ya da kurumsal facebook hesabı kullananlar, bulundukları sektörlerde popüler olabilmek için düzenli olarak facebook paylaşımları yapmaktadır. Yapılan paylaşımların takip edilmesi ve beğenilmesinin belirli sayı üzerinde olmasını crovu hizmetleri ile sağlıyor. Crovu hizmetleri ile paylaşımlarınız ile sizi daha fazla kişiye ulaştırıyor ve ulaşmış olduğunuz kesimde sizi popüler yapıyor. Popüler olabilmek için büyük bütçe ayırmanızı gerek kalmamakta bu hizmeti size crovu düşük maliyetli olarak sunuyor.

Beğeni Sayısın Önemi

https://crovu.co üzerinden online olarak satın aldığınız tüm beğeni paketleri ile markanızı, logonuzu, firmanızı, isminizi ve ürünlerinizi en iyi şekilde tanıtabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızda yaptığınız paylaşımlara yapılan beğeni sayısının çok olması, hesabınızın bulunduğu platformda üst sıralara taşınmasını sağlayacaktır. Crovu beğeni paketlerinde, beğeni sayıları binlerce beğeni olarak belirliyor. Hesaplarınıza eklediği beğeni sayıları sayesinde paylaşım yapıldığında otomatik beğeni yapılmasını sağlıyor. Satın alma sonrasında beğeni paketlerinin hemen hesaplara eklenmesi hesaplarınızın popüler olmasını hızlandıracaktır. Crovu online hizmet veriyor ve işlemlerin kolay yapılmasını sağlıyor.

Youtube Aboneleriniz

Youtube en iyi ve en büyük video paylaşım platformudur. Bu platformda kendi adınıza bir kanal açabilir ve çekmiş olduğunuz video dosyalarınızı paylaşabilirsiniz. Birçok insan youtube platformunda kanal açarak video paylaşımı yapmakta ve para kazanmaya çalışmaktadır. Para kazanabilecek düzeye gelebilmeniz için takipçi sayısı ve izlenme oranınızın belirli bir seviye üzerinde olması gerekiyor. Crovu takipçi sayınızı belirlenen alt sınır üzerine taşıyor ve aylık en az 4000 izlenme sayısına ulaşarak para kazanmanıza yardımcı oluyor. Videolarınızın gerçek youtube kullanıcıları tarafından izlenmesini sağlayarak hesabınızın popüler olmasını, youtube önerilen paylaşımlar arasında ilk sıralarda yer almasını sağlıyor. Hesabınıza sunduğu tüm izlenme paketleri ve diğer paket çeşitleri ile hesabınıza hiçbir şekilde zarar vermiyor.

Youtube İzlenme

Youtube hesabınızda video paylaşımı yaparken, bu paylaşımı herkesin izlemesini istemektesiniz. Paylaştığınız videolar ne kadar çok izlenirse hesabınız daha popüler olacak ve tüm kesimler sizi tanımaya başlayacaktır. Crovu abone ya da izlenme paketleri satın alma hizmetlerini online olarak sunuyor. Satın alma işlemlerini size güvenli ve yasal olarak sunuyor. Satın alma işlemi yaparken, paylaştığınız videoya ait linki sizden istiyor ve izlenme sayılarını bu linke tanımlıyor. Paylaşım yaptıktan hemen sonra iletişim kurduğunuzda vermiş olduğunuz linke beğeni sayıları düşmeye başlayacaktır. Abone ve izlenme sayısının artması ile popülerliğinizi artıracaktır.

