Şifreli Kapı Kilidi Avantajları

Az maliyet, kolay kurulum ve sadece enerji ve kilit bağlantı kablosu gibi kolay kablolama sayesinde

şifreli kapı kilidi

sistemlerine rağbet her geçen gün artmaktadır. Kullanım alanları genellikle geçişlerde kontrol sağlanmak istenen sistem odaları, kişisel odalar, arşiv odaları, depolar gibi kullanım alanlarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. En çok karşılaşılan yerlerin başında apartman girişleri, site girişleri gelmektedir.

Günümüzde en büyük sorunlardan olan apartmanlara, sitelere yabancı kişilerin girmesidir. Bu sorunlar insanları, güvenlik açısından birçok önlem almaya zorunlu hale getirmiştir. Apartman girişlerine takılan bu ürünler, diafon sistemi ile entegreli çalışabilir. Yani gelen bir kişi apartman sakini ise şifreli kapı kilidine kartını okutup geçebildiği gibi, misafirlerde aynı anda diafon sistemi kullanarak geçiş yapabilirler. Şifreli kilit girişlerde kullanıldığı gibi çıkışlar dada tercihe ve gereklilik durumuna göre kullanılabilir. Yani 2 göstergeç aynı anda bir kilidi, turnikeyi, bariyeri açabilir. Elektrik kesildiği zamanlarda da küçük bir akü ups bağlantısı yapılarak kesintisiz kullanım sağlanabilir.

GÜVENLİK İÇİN PARMAK İZİ OKUYUCU!

Parmak izi okuyucu, her insanda benzersiz şekilde bulunan parmak izlerini okuyarak bunları algoritmik bir koda çeviren sistemlerdir. Böylelikle kişilerin birbirlerinin yerine geçiş yapabilme imkanını sıfıra indirir. Parmak izi okuyucular 10 parmağa kadar kayıt edebilme özellikleri sayesinde, hasarlı ya da aşırı yıpranmış olan parmak var ise, daha az yıpranmış bir parmağınızı kaydederek kullanım imkanı sağlarlar.

Birçok parmak okuma cihazının üzerinde aynı zamanda kart okutma ve şifre paneli vardır. Böylelikle alternatif olarak kartlı ve şifreli geçiş imkanları sağlarlar. Parmak izi cihazları tüm PERKOTEK yazılımlarıyla birlikte çalışabilmektedir.

Personel takip yazılımı, üye takip yazılımı, Access kontrol yazılımı, wc takip yazılımı ve panel sistemleriyle birlikte çalışabilir. Yüzbinlerce kayıt hafızasına sahiptir ve binlerce parmak kaydı yapabilmenize olanak sağlar. Verileri kendi hafızalarında tutabildikleri için, ister online dinleme, isterseniz de dilediğiniz zaman veri çekebilmenize olanak sağlarlar.

Parmak izi okuyucuların arkasında yer alan role sayesinde, turnike, bariyer, elektronik ve manyetik kilit gibi ürünlere bağlanabilir ve bu ürünleri açtırması sağlanabilmektedir. Bunun dışında zil çıkışı mevcuttur ve menüsünde programlanabilir bir zil bölümü vardır.

Gelişen teknolojiyle birlikte kapı kilitleri de değişim göstermiştir. Eski klasik anahtarlı kilit sistemleri yerine artık birçok yerde Parmak izi kilit sistemleri kullanılmaktadır. Parmak izi kilit sistemi kullanım açısından bize birçok avantaj sağlamaktadır. Parmak izi kilit sistemi sayesinde anahtara gerek kalmadan hızlı bir şekilde kapıdan geçiş sağlayabilirsiniz. Parmak izli kapı kilidi ile yetkisi olmayan kişi veya kişileri sınırlandırarak kapıdan geçişlerini engelleyebilirsiniz. İstenilen saatler arasında veya istenilen sayıda girişe izin verdirebilirsiniz. Parmak İzi Kilidi ile saat aralıkları belirleyip birden çok saat aralığında geçiş izni verdirebilirsiniz. Kapasite kontrolü yaptırabilirsiniz. Örneğin kapısında bir Parmak İzi Kilidi bulanan salon veya yemekhane gibi yerlerde içerde bulanabilecek kişi sayısına sınırlama getirebilirsiniz. Böylelikle 100 kişilik salon veya yemekhaneye 101. kişi giremeyecektir.

Parmak İzi Kilidi günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Hava alanları, okullar, hastaneler, tekstil firmaları, küçük ve büyük ölçekli şirketler, ev kapıları gibi.

Daha detaylı bilgi için perkotek.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.