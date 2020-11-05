SAKAL VE BIYIK EKİMİ

Erkekler için sağlıklı saçlar iyi görünüm için ne kadar önemliyse, saç ve bıyık da özgüven ve dış görünüm açısından büyük önem taşıyabiliyor. Fakat bazı durumlarda erkekler istedikleri yoğunlukta sakal ve bıyığa sahip olamayabilir.

Uluslararası Saç Cerrahisi Derneği'nin (ISHRS) 2008 yılında yayınladığı rakamlara göre, son 5 yılda Türkiye ve bu ülkeye yakın coğrafyalarda sakal ve bıyık ekimi uygulamalarında yüzde 110 oranında yükseliş olduğu gözlenmiştir.

Sakal veya bıyık neden dökülür?

Sakalın yoğunluğu, dokusu ve kıl kalitesi tamamen genlerin kontrolü altında bulunur. Ergenlik çağına girdikten sonra üç yıl süresince sakal kılları kalınlaşarak terminal formlarını alırlar. Erkeklik hormonu seviyelerinde önemli bir değişiklik gerçekleşmediğinde sakal kılları bu karakteristik özelliklerini korur.

Saçsız bölgelerde yeni saç çıkarmanın kozmetik ya da ilaç yoluyla bir tedavisi henüz yoktur. Bu durum sakal ve bıyık içinde geçerlidir. Bunun için çözüm sakal ekimi ve bıyık ekimidir.

Sakal ve bıyık kaybı otoimmün hastalıklar kadar cilt hastalıklarına bağlı da oluşabilir. Bunların dışında en ağır tabloyu hormonal dengesizlikler oluşturabilir. Erkeklerde erkeklik hormonu testosteron eşik seviyenin altına düştüğünde kontrol edilmelidir. “Alopecia areta” adlı hastalıkta da sakal dökülmesi gerçekleşebiliyor. Areataya bağlı sakal dökülmesinin tedavisi saç ekimi değil, derinin dermatolojik tedavisidir.

Sakal ekimi ve bıyık ekimi hormonların bazal seviyeye yerleştiği 20-22 yaşlarından itibaren yapılabilir. Favorilerini uzatmak isteyen, iki günlük sakal görüntüsünü seven ancak sakal telleri düzensiz veya eksik çıkan erkekler için bu işlem tercih edilir.

Sakal ekimi ve bıyık ekimi hiç sakalı olmayanlara olduğu gibi sakalında parça parça kılsız bölgeleri olan sağlıklı tüm erkeklere uygulanabilir. Yara izi olan bölgeye ekim yapmak da mümkündür.

Sakal ekimi ve bıyık ekimi nasıl gerçekleştirilir?

Saç kılı olan herkese sakal ve bıyık ekimi yapılabilir. İki kulak arasındaki ensenin hemen üstündeki ince telli bölge veya kulak üstlerinden saç kökleri alınarak operasyon gerçekleştirilir.

Aynen saç ekiminde olduğu gibi sakal ve bıyık ekiminde saç tıraşını kabul edenlere FUE, saçını sıfır tıraş etmek istemeyenlere ise FUT yöntemiyle girişim uygulanır.

Ekim günü kırmızı kabuklar halinde iyileşen cilt bir hafta sonra hiçbir iz kalmadan eski görüntüsüne kavuşur. Yüz kılı ekiminden sonra aynı saçta olduğu gibi, hiçbir ciddi ağrı ya da acı oluşmaması beklenir.

Girişimden yaklaşık sekiz ile on hafta sonra sonuç kendini göstermeye başlar. Sakal ve bıyık bölgesine ekilen saç teli ile daha önceden var olan sakal ve saç kılını çıplak gözle bir birinden ayırmak mümkün olmaz.

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