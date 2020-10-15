Ortaklık programının avantajlarını 1xBet bugün keşfedin

Ortaklık programı 1xBet uzun süredir çalışıyor. Bölümde www.1xbetaffiliates.net/tr/ bunun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kayıt prosedürünü uygulayabilirsiniz. Bundan sonra uygulama destek temsilcileri tarafından değerlendirilir bahisçinin ofisi. Cevabı evet ise, o zaman çalışmaya başlama fırsatınız olur. Aslında, göreviniz kitlenizi bahisçinin ofisinde oynamanın faydaları hakkında eğitmektir.

Bunun için size büyük miktarlarda verilecek promosyon malzemelerini kullanabilirsiniz. Şirket bunları farklı dillerde sunuyor. Bu tür promosyon malzemelerinin yerleştirilmelidir:

sosyal ağlar;

bloglar;

YouTube.

Farklı platformlar kullanabilirsiniz, ancak aynı zamanda asıl önemli olan yeni bir izleyici çekmek. Platformda yeni müşterilerin kaydı için özel olarak size ödeme yapılacaktır. Aynı zamanda aktif olmaları, hesaplarını doldurmaları ve bahis oynamaya başlamaları da çok önemlidir. Ancak bundan sonra para bakiyeye aktarılır.

Ödülünüzün bir başka bileşeni de kullanıcı etkinliğidir. Gerçek şu ki, marka, daha önce kaydını tanıttığınız müşteriler için net kârının% 40'ı kadar bir komisyon sunuyor. Bu nedenle, onları unutma. Oyuncuları aktif olarak bahis oynamaya teşvik edin, çünkü ödülünüz doğrudan buna bağlıdır.

Bir haftalık işbirliğinden sonra ilk kârı elde edebilirsiniz. Ayrıca, ödülünüzü almak için mevcut 160 yöntemden birini kullanın. Belirli sorunlarla karşı karşıya kalırsanız, kişisel asistanınızla iletişime geçmeniz en iyisidir. Tüm zorlukları çözmeye hazır ve bunun için para almayacak.

Kendi kitlenizin özelliklerini ve ruh halini daha iyi anlamak için profesyonel bir pazarlamacının hizmetlerini kullanabilirsiniz. Analiz edecek ve fikrini verecek. Bu sayede sadece materyal yayınlamak değil, izleyiciden bir cevap bulacak şekilde yapmak da oldukça gerçekçi olacak. Bu çok önemlidir, çünkü ücretinizin büyüklüğünü doğrudan etkiler. İstatistiklerinizi sitenin özel bir sayfasında gerçek zamanlı olarak kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Böylece, artık ortaklık programında para kazanmaya başlamak için hiçbir sorun olmayacak. Bu, diğer müşterilerin deneyimleriyle doğrulanır. Bu nedenle, izleyicilerinize bu bahisçinin ofisi bahsedin ve daima kalmak bir artı.

1xBet ortağı olun ve yeni aktif müşteriler çekerek büyük bir miktar kazanın.